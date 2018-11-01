SÜTÜB Başkanı Mustafa Suiçmez: "Sokak sütüne yönelmede vatandaşımızı haklı buluyoruz"

SÜTÜB Başkanı Suiçmez, yaptığı açıklamada, sanayiciden markette süt fiyatlarında indirim beklediklerini belirterek, “Sokak sütüne yönelmede vatandaşımızı haklı buluyoruz. Süte zam gelmeden büyük sanayiciler, firmalar market raflarına satın aldılar bu fiyatlamayı. Süt ve süt ürünlerinin fiyatlarını market raflarına yansıttılar. Biz zaten yaptıkları zamdan hakkımıza düşeni istiyoruz. Kriz çığırtkanları da fırsatçılar ortaya çıktı. Sütün maliyeti 1.8 kuruş. Sokak sütüne yönelişte vatandaş haklı. Topyekün mücadele yapıyorsak benim hakkımı vermiyorsan market rafındakini de indir" dedi.

Çiğ inek sütünün litresinin 2 lira olması gerektiğini ifade eden Suiçmez, "Yem sanayicileri geçtiğimiz günlerde kepçeyle alıp kaşıkla vermeye çalıştı. Son iki üç ayda yemin çuvalına 22–23 lira gibi zam geldi. Süte zam olmayacaksa süt üretimde ciddi bir düşüş bekliyoruz" diye konuştu.

"2 lira olmalı"

Çiğ inek sütün litre fiyatının 2 lira olması gerektiğini belirten Suiçmez, "İşimiz süt ve hayvancılık. Kendim de üreticiyim. 15 Ekim'de süt fiyatı 1,60 oldu. 22'sinde ödemeleri yaptık. Yaşanan olumsuz gelişmelerle beraber girdilere ciddi anlamda zam geldi. Yem fiyatlarına son iki üç ayda yüzde 20–30 zam geldi. Haklı olarak süt fiyatlarının revize olması yönünde üreticinin beklentileri ortaya çıktı. Taleplerimiz merkez birliği vasıtasıyla, bölge milletvekillerimizle, il başkanlarımızla paylaşıyor, dertlerimizi ilettik. Ulusal Süt Konseyi'nin toplanmasını bekliyoruz. Yakın zamanda konsey toplanacaktır. 1 litre sütün fiyatının üreticinin eline geçmesi gereken rakam en az 2 lira olmalı. Bu üreticimizi biraz daha çalışmaya sevk edecektir. Moraller bozuktu. Yem sanayicileri geçtiğimiz günlerde kepçeyle alıp kaşıkla vermeye çalıştı. Son iki üç ayda yemin çuvalına 22–23 lira gibi zam geldi. Süte zam olmayacaksa ciddi bir düşüş bekliyoruz. Çuval başına 15 lirasını geri alsınlar. O zaman devam edelim, hesap ortada. 2 lira olursa kurtarır, üreticimiz ucundan ekmek yer, emeğinin karşılığını alır” ifadelerini kullandı.