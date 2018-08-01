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01 Ağustos 2018 13:53

SÜTÜB Başkanı Suiçmez: "Soğutulmuş çiğ inek sütünün tavsiye fiyatı üreticiye 1 Ağustos’tan itibaren yansıtılmalı"

Edirne Merkez İlçe ve Süloğlu Süt Üreticileri Birliği (SÜTÜB) Başkanı Mustafa Suiçmez, Ulusal Süt Konseyinin soğutulmuş çiğ inek sütünün tavsiye fiyatının üreticiye 15 Ağustos 2018 tarihinde yansımasının yerinde bir karar olmadığını söyledi.

SÜTÜB Başkanı Suiçmez:

01 Ağustos 2018 13:53


Ulusal Süt Konseyinin 27 Temmuz 2018 tarihinde soğutulmuş çiğ inek sütünün tavsiye fiyatını 1.70 kuruş olarak belirlediğini hatırlatan Suiçmez, dün konseyin süte gelen zammın üreticiye, 15 Ağustos 2018 tarihinde uygulanmasına tepki gösterdi. Suiçmez, makamında düzenlediği basın toplantısında, tavsiye fiyatının üreticiye 1 Ağustos 2018 tarihinde yansıması gerektiğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a konuyla ilgili mektup göndereceklerini ifade etti.


Suiçmez, "Ulusal Süt Konseyinin Temmuz ayının 27’sinde yapmış olduğu açıklama; ‘Ulusal Süt Konseyinin Temmuz ayının 27’sinde sektör paydaşlarıyla bir araya gelerek soğutulmuş çiğ sütün tavsiye fiyatı bir lira 70 kuruş olarak belirlendi.’ Burada çiğ sütten kastı soğutma giderleri üreticiye. Burada üreticinin eline geçecek para 1.60 kuruş. Bundan önce üreticinin eline 1.44 kuruş. 16 kuruş fark geçiyor. Bu fiyatın geçerli tarihi belli değil. Buna aynı gün biz birlik olarak itirazımızı yaptık. Hem soğutma giderleri için itiraz yaptık hem de bir tarih belirlenmemesi yüzünden. Biz ne zaman zammı üreticimize yansıtacağımız belli değildi. Tabii bizim itirazlarımız neticesinde dün tekrar Ulusal Süt Konseyi bir toplantı yaptı. Dünkü açıklama acayip bir olay. Açıklama şu; ’15.08.2018, 31.12.2018 dönemlerine ait Ağustos ayının 15’inden geçerli olmak suretiyle tavsiye fiyatı çok ilginç Merkez Bankası’nın uyarısıyla 15 Ağustostan geçerli olmak üzere soğutulmuş çiğ inek sütü 1.70 olarak belirlenmiştir’ denildi" dedi.


15 günde üreticinin maddi kayıp yaşayacağını aktaran Suiçmez, "Bunun peşini bırakmayacağız. 15 günle bizim üreticimiz ölmez de kurtulmaz da. Allah rızası için bunu 1 Ağustos yapın. Bunun peşini bırakmayacağız. Ben sanayicilerimize de sesleniyorum. Konsey bunu açıklamış olabilir. 15 gün üreticinin hakkını gasp etmeyin. Merkez Bankası bugünden sonra gelecek yem zamlarına, market raflarındaki ürün zamlarına da müdahale etmesini bekliyoruz. Ve takip edeceğiz. Yem zamlarına Merkez Bankası bürokratlarımız müdahale edecek mi?" şeklinde konuştu.


Suiçmez, "Cumhurbaşkanımıza birlikler olarak mektup yazacağız. 15 günlük bir mesele. Bunun 1 Ağustos’tan başlamasını talep edeceğiz. Bu konuda ricacı olacağız. Bize destek olacağından eminiz" ifadelerine yer verdi.




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