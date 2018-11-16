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Taksicilerden yeni açılacak durağa tepki

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde taksici esnafı, belediye tarafından Cumhuriyet Mahallesi’ne yapılması planlanan yeni taksi durağına tepki gösterdi.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde taksici esnafı, belediye tarafından Cumhuriyet Mahallesi'ne yapılması planlanan yeni taksi durağına tepki gösterdi.


Uzunköprü'de yeterince taksinin olduğunu ve kendilerinin bile bu ekonomik şartlarda iş yapamadığını, Cumhuriyet Mahallesi'ne açılacak taksi durağının kendilerinin işini tamamıyla bitireceğini ifade eden taksi şoförleri, "Biz yeni bir taksi durağına karşıyız. Biz bulunduğumuz yerde hizmet vermek istiyoruz. Bizim davamız yalnız ekmek parası için. Şu anda 10 durakta 80 taksi var. Her geçen gün ekonominin kötüleştiği bu durumda ilçemizde yeni bir taksi durağına hiç gerek yok. Eğer o bölgeye durak açılacaksa bizim aramızdan arkadaşlardan oluşan bir durak yapılmalıdır" diyerek tepkilerini ile getirdi.

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