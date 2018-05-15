Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu, savcılığa suç duyurusunda bulunacağını belirterek, "Edirne’den ve Edirnelilerden özür dilemeliler" dedi.

Edirne Valiliği İl İdare Müdürlüğüne bağlı Orman Su İşleri, Çevre ve Şehircilik Edirne İl Müdürlüğü, Katık ve Atık Birimi, Jandarma Komutanlığı, Gıda, Tarım, Hayvancılık İl Müdürlüğü ve Edirne Savcılığına yapılan yazılı başvuru sonrası kurulan heyet ile eski Edirne çöplüğünde kaybolan köpeklere dair arama yapıldı. Heyet, söz konusu çöplükte, hayvanseverlerin istediği noktalarda kazı çalışması gerçekleştirdi. Kazı çalışmalarında 500 köpeğe dair hiçbir kanıt bulunamadı.

İddiaların asılsız çıkması üzerine Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğurul Tanrıkulu, Edirne Belediyesi Sokak Hayvanları Barınağı’nda basın açıklaması gerçekleştirdi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan olmak üzere Edirne Belediyesinin hayvanlara saygılı bir belediye olduğunu ifade eden Tanrıkulu, "Edirne Belediyesi olarak hayvanların yaşam hakkını sonuna kadar savunuyoruz. Bir grup hayvansever arkadaşımız, eski çöplükteki köpeklerimizi hayvanlarımızı itlaf edip çöplüğe gömdüğümüzle ilgili iddialarda bulundu. Orada bir kazı yapıldı ve hayvanseverlerin istediği yerlerin kazısı yapıldı. Bu süreçte belediyeyi devre dışı bıraktık. Herhangi bir yanlış anlaşılma olmasın diye bu iş valiliğe intikal etmişti. Komisyona üyede istendi bizden, biz valiliğe üye bile göndermedik. Hayvansever dostlar kendilerinden başka kimsenin hayvanları sevemeyeceğine inanıyorlar. Bu inanılmaz bir ruh hali. İnsanların birçoğu en az onlar kadar hayvanları seviyor ve hayvanlarla ilgileniyor. Ama bu dostlarımız özellikle sosyal medyayı kullanarak, manipüle ederek bizim gibi hayvan haklarına saygılı belediyeye saldırmakta ve işlerini yapamaz hale getirmektedir. Bundan öncede çok farklı suçlamalar oldu" dedi.

"Personelin ruh sağlığı bozuldu"

Sosyal medya üzerinden yapılan saldırı niteliğindeki yorumları klasörde bir araya getirdiklerini belirten Tanrkulu, "Ağza alınmayacak yorumlar yapılmış. Bu tür duygu ve düşünceler hayvanlara ne gibi fayda sağlayabilir. Bütün çalışanlarımın ruh sağlığı bozuldu. Okulda çocuklarına ‘senin baban 500 köpeği öldürmüş’ yorumları yapıldı arkadaşları tarafından. Çocuk eve ağlayarak gelmiş, ‘baba sen 500 köpeği mi öldürdün’ diye. Kanıtlamadan, bilgi sahibi olmadan lütfen bu tür yorumlarda bulunmayın. Burası Trakya’nın en iyi barınağı; gelin görün, inceleyin. Mersin’den Edirne’yi görmeden yorum yapıyorlar. Çok net sesleniyorum; küfür ettikleri, hakaret ettikleri sürece onları dikkate almıyoruz. Biz konuşarak sorunlara çözüm buluyoruz" diye konuştu.

Edirne Belediyesi Sokak Hayvanları Barınağı’nın ziyarete açık olduğunu aktaran Tanrıkulu, "Hayvanları onlardan daha çok seviyorum. Çünkü ben onlar için uğraşıyorum. Çünkü ben belediyenin kısıtlı olan imkanlarını seferber ediyorum. 64 yıldır o eski çöplük oradaydı. O eski çöplüğü kapatıp, düzenli depolamaya geçtiğimiz zaman oradaki köpeklerin farkına vardılar. Orası kapatılmadan önce orada besleme alanları yaptık. 5-6 aydır ben her gün onları besliyorum. Sayıda azalma oldu evet azalma oldu ama 300-500 değil. Mahallelerde şu an şikayet geliyor, burada köpek fazla, çocuğumu ısırdı diye" dedi.

"Suç duyurusunda bulunacağım"

Edirne’ye çok büyük zarar verildiğini belirten Tanrıkulu, "Böyle bir şey mümkün mü? Edirne’nin, Edirnelilerin adını lekelediler ve devam ediyorlar. Çok büyük özür dilemeleri gerekiyor. Kazıda hiçbir şey çıkmadıktan sonra gelip özür dilemelerini bekledim. Edirnelilerden özür dilemeliler. Edirnelilerin yaşam biçimini, hayvanseverliğini zaafa uğrattılar. Haklarında suç duyurusunda bulunacağım. Çalışanlarımın sinir sistemi bozuldu, dengeleri bozuldu. ‘bir insana çocuğun ölsün’ denir mi? Hayvanseverlere rica ediyorum. Bizim derdimiz hayvanlar, egolarımız değil, medyada gözükmek değil" diye konuştu.

Tanrıkulu, daha sonra basın mensuplarına hayvan barınağını gezdirerek yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.