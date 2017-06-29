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29 Haziran 2017 12:08

Tarihi Alipaşa Çarşısı yönetiminden İHA’ya ziyaret

Edirne’de, Mimar Sinan’ın eşsiz eserleri arasında yer alan tarihi Alipaşa Çarşısı’nın dernek yöneticileri, İhlas Haber Ajansını ziyaret etti.

Tarihi Alipaşa Çarşısı yönetiminden İHA’ya ziyaret

29 Haziran 2017 12:08


İhlas Haber Ajansı (İHA) Edirne Bürosu’nda gerçekleşen ziyarette, tarihi Alipaşa Çarşısı Dernek Başkanı Yılmaz Sanış, çarşı yönetimi ve esnafı adına kendilerine verdikleri destek ve katkılardan dolayı İHA Edirne İl Temsilcisi Koray Ustabaşı’na teşekkür etti. Sanış, tarihi Alipaşa Çarşısı’nda, 128 dükkanın bulunduğunu ve tamamının faal olduğunu hatırlatarak, İHA’nın dönem dönem yaptığı haberlerle çarşı esnafının sesi olduğunu ve kendilerine güç verdiğini belirtti.


Ziyarette, tarihi çarşının dernek yöneticilerinden, başkan yardımcıları Erhan Güler ve Erhan Kılıç, sekreter Sevil Bedre de yer aldı.



Ali Paşa Çarşısı?


Edirne’de, Atatürk heykeli karşısında Saraçlar Caddesinde bulunan çarşı, Sadrazam Hersekli Semiz Ali Paşa’nın 1560 yılında Babaeski’de yaptırdığı caminin bir vakfı olarak yaptırıldı. Mimar Sinan’ın eseri olan çarşı, yüzyıllarca en büyük alışveriş yeri olarak kullanıldı. 1948 yılı onarımında yerler beton olarak yapılan yapı, bugün kapalı çarşı olarak kullanılıyor. İstanbul Kapalı Çarşısının bir benzeri olan çarşı, eski Edirne Kalesi’nin duvarına bitişik olarak yapılmış. Kalın duvarlı, 6 kapılı, penceresiz, 300 metre boyunda olup 130 dükkanlı çarşıyı ışık tepedeki deliklerden girerek aydınlatıyor. Dükkanlar uzun bir koridorun iki yanında sıralanmışlardır.




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