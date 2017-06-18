Edirne’nin Keşan ilçesinin bazı bölgelerinde doludan dolayı ürünlerin zarar gördüğünü belirten Açar, “Tarımsal üretim, üretim şekli itibari ile açık ve kapalı ortamlarda yapılmaktadır. Açık ortamda yapılan tarımsal faaliyetler tamamen doğa şartlarında yapıldığına göre bu ve de buna benzer doğa olaylarının olması muhtemeldir. Devletimiz, geçmişte bu gibi yaşanan ve de yaşanması muhtemel doğa olayları karşısında mevcut olan yasalar ile üreticinin derdine derman olmaktaydı. Kısmen de olsa üreticilerin mağduriyetleri gideriliyordu. Daha sonra Tarım Sigortalıları Havuzu (TARSİM) kuruldu. Devlet kaynakları da bu havuzun içerisine atıldı. TARSİM’in uygulanmaya başlandığı ilk yıllarda üreticiler olumlu yaklaşmıştır. Günümüzde üreticinin TARSİM’den başka da sigorta güvencesi yoktur. Neticede üreticinin işi bir anlamda Allah’a kalmamalıdır” dedi.

Keşan ilçesi sınırları içerisinde Çiftçi Kayıt Sistemi’ne 4 bin 500 civarında kayıtlı çiftçi bulunduğunu ifade eden Açar, “Çiftçilerin büyük oranı aynı zamanda hayvancılık işletmesine de sahiptir. Hayvancılık işletmeleri de dikkate alındığında TARSİM sigorta havuzundan faydalanması gereken toplam işletme sayısının 8 bin 500’ün üzerinde olduğu görülecektir. Peki, bugünkü tarih itibari ile kaç işletme TARSİM sigorta acentelerine gidip de tarımsal faaliyetleri ile ilgili faaliyetlerini sigorta ettirmişlerdir. Sigortalı olanlarında büyük bir oranı ise ilgili kurumlardan kullandıkları kredilerden dolayı mecburiyetten sigortalıdırlar. Diğer taraftan mülkiyet olayı henüz tam olarak çözülemediğinden üretici tüm işlediği arazilerinin tamamını sigorta yaptıramamaktadır. Bunun doğal bir sonucu olarak kayıt altına aldıramadığı arazilerindeki üretimlerini kayıtlı araziler üzerinden göstermesi ile dekar verimlerinden kaynaklanan problemler ile de mağduriyetler yaşanmaktadır” şeklinde konuştu.