Tava Ciğer resmen 22 lira oldu

Edirne Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği, (EDESOB) kentte bir süredir, porsiyonu 22 liradan satılan pişmiş Tava Ciğer ve köftenin fiyat tarifesini esnaflara gönderdi. Resmi fiyat listesinde, pişmiş Tava Ciğer ve köftenin porsiyon fiyatı, 22 lira olarak yer alacak. Fiyat tarifesini ihlal eden esnafa ceza kesilecek.

EDESOB Başkanı Kemal Cingöz, en son 10 ay önce Tava Ciğer ve köftenin porsiyon fiyatının, 18 liradan tarife edildiğini ifade etti. Cingöz, "Bir süredir ciğerin porsiyonu 22 liradan satılıyordu. Ciğere zam gelmiş gibi algılanmamalı. Ciğerin fiyatı resmileşmiş oldu. Fiyat tarifesini ciğercilere gönderdik. 5 Haziran 2018 tarihinde. 150 gram pişirilmiş ciğer, 22 liradan satılıyor. 22 liranın üzerine çıkamazlar. En son ciğer tarifeleri 18 liradan 8 Ağustos 2017 tarihinde verilmiş. Tarifenin üzerine çıkan esnaflara ceza uygulanır. Esnaf fiyat tarifesini müşterisinin göreceği bir yere asmalıdır. Sakatat bir yıl içinde yüzde yüz artış gösterdi" dedi.

Köftede 22 lira

Cingöz, köftenin de porsiyonunun 22 liradan tarife edildiğini kaydederek, "150 gram pişmiş köftenin fiyatı da 22 lira tarife üzerinden uygulanacak. Köfte, 18 liradan 8 Ağustos 2017 tarihinde tarifeye tabii tutulmuş. 5 Haziran 2018 tarihinde ise bu rakam zamlanarak 22 lira oldu. Piyasa dengelerine biz bakmak zorundayız. Dengeler çerçevesinde köfte ve ciğere zam yapıldı" şeklinde konuştu.