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20 Haziran 2017 16:46

Tekin’den sevindirici haber

Havsa Belediye Başkanı Oğuz Tekin, “İlçe halkımız asfalt yollara 20 yıl kazma vurulduğunu görmeyecektir” dedi.

Tekin’den sevindirici haber

20 Haziran 2017 16:46


Tekin gazetecilere yaptığı açıklamada, çevresel açıdan en az sorunu olan ilçe olma yolunda emin adımlarla ilerlediklerini belirterek, “Ben ilçe kurulduğu dönemden beri görev alan 14’ncü belediye başkanıyım. İlçemizde kanayan yaraydı, alt yapı sorunu. Geçtiğimiz dönem elimize çok güzel bir fırsat geçti. Alt yapımızı tümüyle bitirdik. Arıtma tesisimizi tümüyle bitirdik. Katı atık birliğimiz var. Birliğimizin sonuna geldik. Önümüzdeki günlerde ihalesi tamamlanarak hizmete açacağız birliğimizi. Çöpümüzü de ilçeden götürdüğümüzde çevresel açıdan en az sorunu olan ilçe olacağız. Önümüzdeki yıl doğal gaz hattımız döşenecek. İlçe halkımız asfalt yollara 20 yıl kazma vurulduğunu görmeyecektir” dedi.



“Hibelerden zaman zaman yararlanıyoruz”


Devletin hibe destekleri sayesinde ilçeye hizmetler yapıldığını vurgulayan Tekin, “AK Partili arkadaşlar bizden daha şanslı. Parti olarak farklı bir uygulama içerisine girmişler. 10 binin altında olan belediyelerimizi, büyük ilçe belediyelerinin kanatları altına almışlar. Güzel bir çalışma. Küçük belediyeler sorunlarını büyük belediyelerle paylaşıyor. Biz muhalefette olmamıza rağmen 8 senelik çalışmamızın içerisinde yaklaşık 13 milyon liraya mal olan yalnız alt yapı çalışmasının yüzde 50’sini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan hibe olarak aldık. Bunun haricinde yine bakanlıktan hibe olarak 300 bin TL değerinde yol süpürme aracı aldık. Belediyeler Birliğinde 400 bin TL değerinde itfaiye belediyemize kazandırdık. İller Banka’sının destekleriyle 600 bin TL değerinde bir oyun parkı kazandırdık. Engelli oyun alanları bulunan” ifadelerini kullandı.




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