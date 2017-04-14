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14 Nisan 2017 15:30

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu veda yemeğinde buluştu

Trakya Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu personeli, emekli olan bazı iş arkadaşlarıyla veda yemeğinde bir araya geldi.

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu veda yemeğinde buluştu

14 Nisan 2017 15:30


Verilen öğle yemeğine, Trakya Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Yard. Doç. Dr. Barış Özkapı, Müdür Yardımcısı Yard. Doç. Dr. Nilgün Becenen, idari personel ve iş arkadaşları katıldı. Hizmetlerinden dolayı daha önce törenle plaketleri takdim edilen personele, yemek sonrası veda çiçeği de verildi.


Emekli olan personel, Zöhre Anas, Selçuk Ateş, Semiha Çetin ve ayrıca emekli olmaya hak kazanan ancak rahatsızlığı nedeniyle vefat eden Fedai Savaş’ın yerine, çiçeğini oğlu Samet Savaş aldı.




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