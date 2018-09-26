Tekstil sektörüne ‘Edirne kırmızısı' sunumu

Uluslararası literatürde Rouge d'Andrinople ismiyle anılan Edirne kırmızısı kentte faaliyet gösteren tekstil firmalarına tanıtıldı.

Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği, uğrunda çokça emek ve paranın harcandığı, sırrını çözene ödüllerin verildiği ve hatta casusluk faaliyetlerine konu olacak tarihsel ve bir o kadar da önemli bir renk olarak dikkat çeken, 1700'lü yılların ortalarından itibaren ortaya çıkan Edirne kırmızısı rengini hem kentin ekonomisine hem de turizmine kazandırmak adına tanıtım çalışmalarını sürdürüyor.

Son olarak sene başında Edirne'deki birçok resmi kurum ve sivil toplum kuruluşu temsilcisinin katılımıyla gerçekleştirilen Edirne Kırmızısı Çalıştayı'na imza atan dernek yönetimi önceki gün Edirne merkezde faaliyet gösteren bazı tekstil firmaları ile bir araya geldi. Dernek binasında yapılan sunumda tekstil firması temsilcilerine, en doğru tonu kumaşta veren Edirne kırmızısının tarihsel süreci ve bazı teknik bilgiler aktarıldı.

Rengin yeniden gündeme getirilmesine önayak olan Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği Yönetim Kurulu Orkun Akman tarafından gerçekleşen sunum sayesinde rengi daha yakından tanıma fırsatı bulan sektör temsilcileri, rengin Edirne ekonomisine kazandırılması konusunda hemfikir oldu ve bundan sonra yürütülecek çalışmalara katkı sunacaklarını belirtti.

Sunum esnasında sektör temsilcilerine açıklamalarda da bulunan Dernek Yönetim Kurulu Üyesi Orkun Akman, Edirne'nin böyle bir renge sahip olduğu için şanslı bir kent olduğunu ve bu şansın iyi değerlendirilmesi gerektiğini bildirdi. Edirne kırmızısının tanıtım evresini tamamladığını ve rengin bundan sonra Edine ekonomisine kazandırılması adına çalışmalar yürütülmesi gerektiğini ifade eden Akman bu konuda özel sektöre büyük iş düştüğünü vurguladı. Edirne'deki kurumların koordineli bir şekilde çalışması gerektiğinin de altını çizen Akman, dernek olarak tanıtım konusu başta olmak üzere birçok konuda üzerlerine düşen görevi yerine getirdiklerini ve bundan sonra da getireceklerini belirterek resmi kurumların ve özel sektörün de aynı hassasiyeti göstermesi durumunda Edirne ekonomisine bir canlılık bir renk geleceğini kaydetti.

Trakya Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Özdemir Ay da Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nun talimatları sonucu üniversite tarafından Edirne kırmızısı renginde bastırılan kravat ve fular örneklerini getirerek sektör temsilcilerine rengin tekstil üzerine basımı konusunda bilgiler verdi. Trakya Üniversitesi olarak Edirne kırmızısına önem verdiklerini ve bunda da Rektör Tabakoğlu'nun büyük bir pay sahibi olduğunu ifade eden Ay, Trakya Üniversitesi olarak birtakım çalışmalar yürüttüklerini ve bu çalışmaların tek bir kurum tarafından değil, tüm kurumların desteğiyle yürümesi sonucu rengin Edirne genelinde beklenen domino etkisini oluşturacağını sözlerine ekledi.

Sektör temsilcileri de Edirne kırmızısı rengini ilk kez duyduklarını ve bu böylesine tarihsel bir rengin kendilerini heyecanlandırdığını ifade ederek bundan sonraki süreçte rengin gerek tanıtımı gerekse de kentin hem ekonomik hem de ticari hayatına kazandırılması adına ellerinden gelen çabayı göstereceklerini belirtti.