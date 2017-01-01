Tepsi ile kayak keyfi

Edirne’de etkili olan kar yağışı en çok çocukları sevindirdi. Yeni yılın ilk gününü çocuklar tepsilerle karda kayarak geçirdi.

Yurdun büyük bir bölümünde etkili olan kar yağışı, yılın son günü Edirne’de de etkili oldu. Evdeki mutfaklarından getirdikleri naylon mutfak malzemeleri ve baklava tepsileriyle kayak yapan çocuklar, daha sonra kar topu oynadı. 12 yaşındaki Aleyna Vapur, evden aldığı tepsiyi kayak için kullandığını belirterek, "İki yıl önce arkadaşlarım bu şekilde kaymışlardı. Bende onlardan öğrendim bu şekilde kaymayı. Tepsinin içine oturarak daha kolay kayabiliyorum" dedi.

9 yaşındaki Azra Çınar ise, alışveriş poşetini kaymak için evden getirdiğini ve çok eğlendiğini söyledi.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada kar yağışının hafta başında itibaren bölgeyi terk edeceği belirtildi.