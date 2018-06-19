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19 Haziran 2018 11:47

Terleyenler dikkat

Sıcak ve nemli yaz günlerinde vatandaşlar terlemeyi önlemek için adaçayına ilgi gösteriyor.

Terleyenler dikkat

19 Haziran 2018 11:47


Yaz mevsiminin gelmesiyle beraber son günlerde etkisini gösteren sıcak ve nemli hava aşırı terlemeyi de beraberinde getiriyor. Vatandaşlar terlemenin önüne geçebilmek için ise adaçayına yöneliyor. Çözümün doğadan geldiğini dile getiren aktar Elif Çetin, "Adaçayı terlemeyi önlemede birebir" dedi.



"En çok kadınlar tercih ediyor"


Çetin, adaçayının düzenli olarak kullanıldığında aşırı terleme sorununu önlemede birebir olduğunu belirterek, "Ter bezlerinin gereğinden fazla çalışmasını engellemeye destek olur. Beynin aşırı terlemeye sebep olabilecek gönderdiği sinyalleri minimum seviyeye düşürmeye yardımcıdır. Bu yüzden sıcak ve nemli yaz günleri için ideal bir bitkidir. Asitli, şekerli içecekler yerine adaçayı içmek hem terlememizi önler hem de idrar yolu iltihabı başta olmak üzere vücuttaki iltihaba, öksürüğe, bedeni rahatlatmaya, uyku düzenlemeye fayda sağlar" diye konuştu.


Çetin, "Yaklaşık 10 yaprak adaçayı bir cezve kaynamış suya atılır. Kısık ateşte 5-7 dakika demlendikten sonra, süzülerek içilir. Süzdükten sonra ise içine ilave olarak limon ve bal ilave edilebilir" dedi.




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