THOF Edirne temsilcisi Grammeşin oldu

THOF Grammeşin, "Uzun yıllar kulüp başkanı ve antrenör olarak halk oyunlarına hizmet edip Edirne yöresi halk oyunlarının gelecek nesillere, özüne sadık kalınarak aktarılmasını, ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtılmasını ve bu sayede Edirne kültür, turizmine ekibimle birlikte katkı sağlamaya gayret gösterdik. THOF il temsilciliği görevine getirildikten sonra da tek bir spor kulübünün değil, THOF’na bağlı kulüplerimizin ve bu kültürü yaşatmaya çalışan kurumların tarafsız bir temsilcisi olma adına büyük bir gururla başkanlığını yaptığım HOTEAD GSK Yönetim Kuruluna istifa dilekçemi de sunmuş bulunmaktayım. Bu güne kadar bu görevde bulunan eski il temsilcilerimize Edirne ve Türk Halk oyunlarına yapmış oldukları katkılarından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Şahsıma bu görevin verilmesiyle THOF İl Temsilcisi olarak yine aynı kararlılıkla oyunlarımızın özüne bağlı kalınarak ve bozulmasına müsaade etmeyerek kültürümüzün bir parçası olan halk oyunlarımızı yeni nesillere aktarmak ve amatör ruhumuzu kaybetmeden profesyonelce tüm kulüplerimizle, idareci, antrenör, oyuncu ve hocalarımızla el ele vererek, yapılan etkinlik ve çalışmalarla serhat şehri Edirne’mizi en iyi şekilde temsil edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

Öte yandan Grammeşin, “Federasyonumuz 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı başlamadan önce Yöre Oyunları Öğretici Belgesine sahip kişilerin 2. Kademe Antrenör belgesi alabilmeleri için 11-12-13-14 Ağustos 2018 tarihlerinde 81 il merkezinde eş zamanlı intibak eğitimleri düzenleyecektir. Başvurular 1 – 11 Ağustos 2018 tarihleri arsında federasyonumuzun web sayfasından yapılacaktır. 2018 yılı intibak kursları için katılımcılardan herhangi bir ücret alınmayacaktır” şeklinde konuştu.