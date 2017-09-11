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11 Eylül 2017 10:28

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: “En çok malı Balkanlara satmamız lazım”

Edirne’nin Keşan ilçesinde Keşan Ticaret ve Sanayi Odası, Keşan Ticaret Borsası ve İpsala Ticaret Borsası tarafından düzenlenen Vergi Ödül ve Tescil Töreni TOBB Başkanı M.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: “En çok malı Balkanlara satmamız lazım”

11 Eylül 2017 10:28

Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirildi.


Törene; Edirne Vali Yardımcısı Şenol Levent Elmacıoğlu, CHP Edirne Milletvekili ve CHP Genel Başkanı Başdanışmanı Okan Gaytancıoğlu, ilçe kaymakamları, siyasi parti temsilcileri, oda ve borsa temsilcileri ile iş adamları katıldı.


Törende konuşan Hisarcıklıoğlu, bir arada hareket eden Keşan ve İpsala’daki oda ve borsalara teşekkür ederek, “Bu bölge, yani Hamzadere bölgesi hep birlik ve beraberlik içinde hareket eder. Bu ödül törenini de birlikte yapıyor. Bundan dolayı her 3 başkanımı da tebrik ediyorum” dedi.


Hamzadere bölgesinin Türkiye’nin Avrupa’ya açılan kapısı olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, “Bugün Edirne’nin en büyük ve verimli tarım alanları burada. Ülkemizdeki çeltik ekiminin %35’i burada yapılıyor. Sofralarımızın en çok tercih edilen pirinci baldo burada yetiştiriliyor. Keşan; tarım, turizm, ticaretin merkezi. Buğday, ayçiçeği, arpa, mısır, şeker pınarı, çeltik, bağcılık ve meyvecilik burada. Hamzadere Barajı’nın sulama imkanlarına da kavuşunca Keşan ve çevresi ihya olacak inşallah. (350 bin dönüm sulanabilecek). Turizme bakarsanız; Saros Körfezi kıyıları. Cennet gibi bir yer. Hem turizm hem de balıkçılık var. Enez’e yat limanı projesi var. Saros Körfezi’nin 1/25’lik planlarının hazırlanması lazım. Ticaret açısından kavşak noktasındasınız. Keşan Pazarı adeta açık hava alışveriş merkezi. 50 bin ziyaretçisi oluyor. Yunanistan gelip buradan alışveriş yapıyor. Avrupa’yı geçin hadi hemen yanı başınızdaki Balkanlar. Nüfusu Türkiye kadar. Nüfusu 500 bin üzeri yaklaşık 20 şehir var. Son yıllarda hızla büyüyorlar. Türkiye kadar ithalat yapıyorlar. Onlar bizim akrabalarımız, benzer kültürlere sahibiz. Onların damak tatlarını en iyi biz biliriz. Onlara en çok malı bizim satmamız lazım” şeklinde konuştu


Hisarcıklıoğlu, konuşmasında; bölgedeki oda ve borsa başkanlarının, üç başkanın da Keşan ve İpsala’nın gelişmesi ve kalkınması için çalıştıklarını söyledi.


Keşan ve İpsala’nın değerleri olan Satır Et, İpsala Pirinci, Çeribaşı Kirazını, Siğilli Bamyası ve Çamlıca bodur elmasının coğrafi işaretli olarak tescil edilmesi için çok çalıştıklarını dile getiren M. Rifat Hisarcıklıoğlu “Açık söyleyeyim yöresel değerlerine bu kadar sahip çıkan çok az yer gördüm. Bundan dolayı her 3 başkanımı da bir kez daha tebrik ediyorum her 3 başkanımı da. Yaptıkları önemli işlerden birkaç tanesini de vurgulamak isterim. Görüyorsunuz oda-borsalar nereden nereye geldi. Ancak bu dönüşümün farkında olmayanlar hala eski bilgilerle yorum yapıyorlar” dedi.


Hisarcıklıoğlu’nun konuşmasının ardından; vergi rekortmenlerine ödülleri verildi


Tören; M. Rifat Hisarcıklıoğlu’na üzerinde Satır Et logosunun bulunduğunu resminin ve İpsala Pirinci formasının hediye edilmesinin ardından sona erdi.




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