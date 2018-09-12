Topraksız köylüler, Cumhurbaşkanı'ndan yardım istedi

Edirne'nin İpsala ilçesi Kocahıdır köyünde ikamet eden vatandaşlar, üretim yapılmayan hazine arazilerinin kendilerine dağıtılmasını bekliyor.

Tarım arazileri olmayan ve geçim sıkıntısı yaşayan köylüler, devletin yardım elini bekliyor. Bozkuru mevki'inde traktörler ile toplanan köylüler, üretim yapılmayan tarım arazilerinin kendilerine dağıtılmasını talep etti.

Vatandaşlar adına konuşan 62 yaşındaki Hüseyin Yarım, “Köy sınırları içerisinde yaklaşık bin 500 dekar alanda üretim yapılmıyor. Köyümüzde toprağı bulunmayan ya da az tarım arazisine sahip insanlar bu boş duran alanda üretim yapmak istiyor. 150-200 kişinin toprak talebi var. Devletimizden, bakanlarımızdan, milletvekillerimizden, Cumhurbaşkanımızdan isteğimiz; çevre köylerde yapılan toprak dağıtımının köyümüzde de yapılması. Köyümüzü terk ederek, çalışmaya gitmek istemiyoruz. Köyümüzde, burada üretim yapmak istiyoruz.” dedi.

62 yaşındaki Nigar Ercan ise 2 çocuğunun bulunduğunu ve evlatlarının başka memleketlere gitmesini istemediği söyleyerek, hazine yerlerinin dağıtılmasını talep etti.

Köylüler üretim yapılmayan hazine arazilerinin kendilerine dağıtılması konusunda yetkililerden yardım talep etti.