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19 Haziran 2017 15:54

Torun cinayetine kurban giden çift toprağa verildi

Edirne’de dün bıçakla torunu tarafından evlerinde uğradıkları saldırıda cinayete kurban giden Zeynel Selçuk (74) ve eşi Firdevs Selçuk (74) cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Torun cinayetine kurban giden çift toprağa verildi

19 Haziran 2017 15:54


Edirne’de, torunları tarafından evlerinde uğradıkları saldırıda cinayete kurban giden Eski Edirnespor Futbolcusu ve Teknik Direktörü Zeynel Selçuk ve eşi Firdevs Selçuk dün gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.


Şükrüpaşa Mahallesi’ndeki Lala Şahin Paşa Camii’nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazında yaşlı çiftin sevenleri gözyaşlarına hakim olamadı. Edirnespor’un ilk yıllarındaki kadrosunda top koşturan Zeynel Selçuk’u, kulüp yönetimi ve spor camiası da son yolculuğunda yalnız bırakmadı.


Çiftin, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra Yenişehir Mezarlığı’nda toprağa verildi.




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