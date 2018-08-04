Trafik polislerinden önce yardım sonra işlem

Polis ekipleri, ayakta durmakta güçlük çeken sürücünün otomobilini güvenlik amaçlı çekici yardımıyla kaldırdı.

Edinilen bilgiye göre, Londra Asfaltı’nda trafikte tehlike oluşturan bir otomobil, şikayet üzerine trafik polisleri tarafından durduruldu. Aracından indiğinde ayakta durmakta zorluk çeken otomobilin sürücüsü, polis memurlarının yardımıyla bir ağaç altına oturtuldu. İlk olarak alkollü olduğu düşünülen sürücüye alkolmetre uygulaması yapan polis memuru, çıkan sonuçta alkole rastlamadı. Polisler, sürücünün kanında uyuşturucu olup olmadığını tespit etmek için sürücüyü hastaneye götürdü.

Sürücünün kanında uyuşturucu madde kullanıldığı tespit edilirse ehliyetinin iptal edileceği ve ağır para cezasına çarptırılacağı öğrenildi.