Trakya Birlik Bulgaristan'da fırtına gibi esti

Uluslararası Minikler Serbest Güreş Turnuvası'ndan 1 altın, 1 gümüş 4 bronz madalya ve 4 beşincilik elde ederek döndü.

Trakya Birlik Spor Kulübü, Bulgaristan'da fırtına gibi esti. 8. Uluslararası Minikler Serbest Güreş Turnuvası 09-10 Kasım 2018 tarihlerinde Bulgaristan'ın Petriç kentinde yapıldı. Turnuvaya Bulgaristan'dan 13, Yunanistan'dan 6, Makedonya'dan 2, Moldova'dan 2, Ukrayna ve Kosava'dan 1 olmak üzere Türkiye'yi temsil eden Trakya Birlik Spor Kulübü ile birlikte toplam 27 kulüpten 282 sporcu katıldı.

Turnuvanın açılış seremonisine Avrupa ve Dünya Şampiyonu Serafim Borzakov'un yanı sıra Petriç Belediye Başkanı, Blogoevgrad Milletvekili, Avrupa ve Dünya Şampiyonları ve çok sayıda davetli katıldı. Müsabakanın sonunda Trakya Birlik Spor Kulübü sporcuları 1 altın, 1 gümüş, 4 bronz madalya ve 4 beşincilik elde ederek, ülkeyi başarı ile temsil ettiler. Dereceye giren sporcular ise şöyle:

"Birtan Ergin (altın), Ersin Eren Avcıl (gümüş), Gökay Can Ergül (bronz), Emre Atalay (bronz), Ahmetcan Karakurt (bronz), İsmail Ayvaz (bronz), Arda Serbest (beşinci), Mehmet Can Karasungur (beşinci), Tunay Recep Ördek (beşinci), Furkan Duru (beşinci)."