Trakya Birlik hizmet filosunu güçlendirdi

Trakya Birlik Basın Halkla İlişkiler Birimi’nden yapılan açıklamada, "Birliğimize bağlı Kooperatiflerimizde ortaklarımıza sunulan hizmetlerimizin kalitesinin arttırılması, fabrikalarımız ve bölge müdürlüklerimizin lojistik ağının genişletilmesi için alınan, 31 adet hafif ticari araç, 9 adet kamyon ve 11 adet tır, Trakya Birlik Tekirdağ Entegre Tesislerde yapılan törenle kooperatif, fabrikalarımız ve bölge müdürlüklerimize teslim edildi. Birliğimize bağlı Edirne, Havsa, Keşan, Lalapaşa, Tekirdağ, İpsala, Malkara, Saray, Bursa, Karacabey, Balıkesir, Biga, Susurluk, Silivri, Kütahya, Ezine, Emirdağ, Kaynarca ve Polatlı Kooperatiflerimize 19 adet hafif ticari araç; ayrıca Birliğimiz Entegre Tesislerimiz, Karacabey Yağ Fabrikamız ve Bölge Müdürlüklerimize alınan toplam 11 adet tır, 9 adet kamyon ve 12 adet hafif ticari araç için Entegre Tesislerimizde düzenlenen teslim töreni, Kooperatif Yöneticileri ve Birliğimiz Yönetim Kurulu üyelerinin katılımı ile gerçekleştirildi" denildi.

"Hedef karlılığımızı mutlaka arttırmak zorundayız"

Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Rafet Sezen, teslim töreninde yaptığı açıklamada, "Bugün burada birliğimizin hesaplamaları dahilinde 19 kooperatifimizin daha fazla üretim yapabilmeleri açısından ihtiyaç olan hafif ticari araçların teslimi için beraber olmuş durumdayız. Araçları kooperatiflerimiz ihtiyacına göre üretimlerini arttırmak için kullanacaklardır. Trakya Birliğin yatırımları sürekli devam ediyor. Biz göreve geldiğimiz günden beri bunları reklama dönüştürmedik. Bugün yapılan yatırım, sadece şurada gördüğünüz rakam yaklaşık 2 milyon TL yani eski rakamla 2 trilyon civarında. Bu araçların alınmasının birinci sebebi kooperatiflerimizin ortaklarımıza çok daha iyi ve seri bir şekilde hizmeti götürebilmeleri içindir. Ama bunun yanında da kooperatiflerimizin karlılıklarını arttırmaları bir diğer sebebidir. Hedef karlılığımızı mutlaka arttırmak zorundayız. Biliyorsunuz yeni kanun düzenlemesi 11 Nisan 2013’te gerçekleşti. O günden bu tarafa da kooperatiflerimizin nasıl karlı duruma gelir bunun çalışmalarını yapıyoruz. Ve çok şükür belli bir noktaya geldik" dedi.

"Alınan araçların kooperatiflerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum"

Sezen, kendisinin de tüm birlik üyeleri olduğu gibi ayçiçeği üreticisi olduğunu hatırlatarak, "Çünkü o vesile ile bu görevlerde bulunuyoruz. Bir yandan üretimimizi gerçekleştirip diğer yandan kooperatifimize de sahip çıkacağız. Kooperatifimize sahip çıkarsak karlılığımız hep artacaktır. Türkiye’de bizim gibi 17 tane Tarım Satış Kooperatifleri Birliği vardı arkadaşlar 2005 yılından sonra bizim gibi ayakta kalan birkaç tane Tarım Satış Kooperatifleri Birliği var. Bunların içinde çok şükür nazar değmesin inşallah Trakya Birlik bir numara. Trakya Birlik’in bünyesinde bin 500 civarında personel çalışıyor. Bu personelin bugüne kadar ben görevde olduğum süre boyunca dahi maaşlarının ödenmesi bir gün bile gecikmedi. Allah da bundan sonra geciktirmesin inşallah. Kurum iyi yönetilirse başarı da arkasından gelir. Ben hepinize bu vesile ile teşekkür ediyorum. Alınan araçların kooperatiflerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyor. Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Sağ olun var olun" diye konuştu.