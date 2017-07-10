Diğer
Kategoriler
10 Temmuz 2017 17:20

Trakya Birlik Spor Kulübü bir ilki gerçekleştirdi

Konya’da 7-9 Temmuz 2017 tarihleri arasında yapılan Büyük Erkekler Serbest 1.

Trakya Birlik Spor Kulübü bir ilki gerçekleştirdi

10 Temmuz 2017 17:20

Lig’e yükselme karşılaşmalarında Trakya Birlik Spor Kulübü, Süper Lig’e yükselerek kulüp tarihinde bir ilki gerçekleştirdi.


İki sene önce 2. Lig’den 1. Lig’e yükselen Trakya Birlik Spor Kulübü, 2017 yılında Türkiye Güreş Federasyonu tarafından düzenlenen lig karşılaşmalarında D Grubu’nda İzmir Büyükşehir Belediye Spor Kulübü ve TSK ile birlikte yer aldı. Trakya Birlik Spor Kulübü, yapılan müsabakalar sonunda 4 puan toplayarak grubunu 1. bitirdi ve Konya’da yapılacak olan Süper Lig’e yükselme gruplarına kalmayı hak etti.



“Kulübümüzün genlerinde başarılı olmak var”


Trakya Birlik Spor Kulübü Başkanı Önder Yücel, yapmış olduğu açıklamada, “Bilindiği üzere Edirne ve Trakya Bölgesinde 1. Lig’de yer alan tek takım olma özelliğimiz vardı. Sene başında antrenör ve yönetici arkadaşlarımızla istişarelerimizde Süper Lig neden olmasın demiştik. Çünkü kulübümüzün genlerinde başarılı olmak var. Bundan önce Trakya Birlik Spor Kulübü’nün ismi Büyük Bayanlarda kamuoyunda sık sık duyuluyordu. Artık Büyük Erkekler Kategorisi’nde de adımız duyulacak inşallah. Kulübümüz bünyesinde birbirinden değerli sporcu arkadaşlarımız var. Ayrıca Minikler 2. Ligi’nde de mücadele ediyoruz. Bu sene de Yıldızlar Ligi’ne katılmak istiyoruz. Alt yapımız buna müsait, çalışmalarımız devam ediyor” dedi.


Konya’da 7-9 Temmuz 2017 tarihlerinde yapılan karşılaşmalarda çeyrek finalde Kahramanmaraş SGK Spor Kulübünü 7-1, yarı finalde Kızılcahamam Spor Kulübünü de aynı skorla geçen Trakya Birlik Spor Kulübü, finalde Balıkesir Büyükşehir Belediye Spor Kulübü ile eşleşti ve müsabakadan 6-2 mağlup ayrıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER EDİRNE HABERLERİ
EDİRNE HAVA DURUMU
37
°
C
Sıcak
  • Salı
    Sıcak
    37°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    39°C
  • Perşembe
    Sıcak
    39°C
  • Cuma
    Sıcak
    36°C
EDİRNE NAMAZ VAKİTLERİ
  • 16 ŞEVVÂL 1438
  • 10 Temmuz 2017
  • Pazartesi
  • İmsak :03:21
  • Güneş :05:41
  • Öğle :13:31
  • İkindi :17:32
  • Akşam :20:58
  • Yatsı :22:57
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!