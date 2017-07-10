Trakya Birlik Spor Kulübü bir ilki gerçekleştirdi

Lig’e yükselme karşılaşmalarında Trakya Birlik Spor Kulübü, Süper Lig’e yükselerek kulüp tarihinde bir ilki gerçekleştirdi.

İki sene önce 2. Lig’den 1. Lig’e yükselen Trakya Birlik Spor Kulübü, 2017 yılında Türkiye Güreş Federasyonu tarafından düzenlenen lig karşılaşmalarında D Grubu’nda İzmir Büyükşehir Belediye Spor Kulübü ve TSK ile birlikte yer aldı. Trakya Birlik Spor Kulübü, yapılan müsabakalar sonunda 4 puan toplayarak grubunu 1. bitirdi ve Konya’da yapılacak olan Süper Lig’e yükselme gruplarına kalmayı hak etti.

“Kulübümüzün genlerinde başarılı olmak var”

Trakya Birlik Spor Kulübü Başkanı Önder Yücel, yapmış olduğu açıklamada, “Bilindiği üzere Edirne ve Trakya Bölgesinde 1. Lig’de yer alan tek takım olma özelliğimiz vardı. Sene başında antrenör ve yönetici arkadaşlarımızla istişarelerimizde Süper Lig neden olmasın demiştik. Çünkü kulübümüzün genlerinde başarılı olmak var. Bundan önce Trakya Birlik Spor Kulübü’nün ismi Büyük Bayanlarda kamuoyunda sık sık duyuluyordu. Artık Büyük Erkekler Kategorisi’nde de adımız duyulacak inşallah. Kulübümüz bünyesinde birbirinden değerli sporcu arkadaşlarımız var. Ayrıca Minikler 2. Ligi’nde de mücadele ediyoruz. Bu sene de Yıldızlar Ligi’ne katılmak istiyoruz. Alt yapımız buna müsait, çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

Konya’da 7-9 Temmuz 2017 tarihlerinde yapılan karşılaşmalarda çeyrek finalde Kahramanmaraş SGK Spor Kulübünü 7-1, yarı finalde Kızılcahamam Spor Kulübünü de aynı skorla geçen Trakya Birlik Spor Kulübü, finalde Balıkesir Büyükşehir Belediye Spor Kulübü ile eşleşti ve müsabakadan 6-2 mağlup ayrıldı.