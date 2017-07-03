Trakya Birlik Spor Kulübü Kırkpınar’a iddialı geliyor

Bu yıl Tarihi Kırkpınar Güreşleri öncesi yapılan Yağlı Güreşlerinde Deste Büyük boyda bir çok derecesi bulunan Abdülbaki Kara, bu yıl 656’ncısı düzenlenecek olan Tarihi Kırkpınar Güreşlerin de başarılı güreşler çıkaracağının sinyalini de verdi.

Kırkpınar yağlı güreşlerinde 2008’den bugüne kadar bir çok derecelere imza atan Trakya Birlik Spor Kulübü Güreşçisi Abdülbaki Kara ile ilgili bir açıklamada bulunan Trakya Birlik Spor Kulübü Başkanı Önder Yücel, “Abdülbaki Kara bizim yağlı güreşlerde en değer verdiğimiz sporcularımızın başında geliyor, bize geldiği zaman 8 yaşındaydı her sene özveri ile çalışarak buralara kadar geldi” dedi

“Edirne iyi bir Başpehlivan kazanacak”

İyi bir Başpehlivan olacağına değinen Yücel, “Ailesinin verdiği destek inanılmaz. Babası Mevlüt Kara, Abdülbaki ile çok ilgileniyor. Sanırım babasının en büyük hayali Abdülbaki’yi Başpehlivan olarak Kürsü yaparken görmek olacak. Ben inanıyorum ki o potansiyel sporcumuzda var. Biz kulüp olarak elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz, tabi birazda iş sporcunun kendisinde bitiyor. Bu sene Abdülbaki iyi bir hazırlık dönemi geçirdi. Bu yıl Kürsü yapacağına inancımız kulüp olarak tam. Alt yapıdan gelen minik güreşçilerimize de iyi bir örnek olan Abdülbaki’nin bu yıl Madalya alacağını ve önümüzdeki yıllar da Edirne’nin iyi bir Başpehlivan kazanacağından eminiz ”dedi.