Trakya Birlik Spor Kulübü milli sporcuları ile gurur duyuyor

22-25 Mart 2018 tarihleri arasında Çorum’da düzenlenen Genç Erkekler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası’nda 61 kilogramda Türkiye 3’üncüsü olarak Edirne’ye tek bronz madalya kazandıran Uğur Lafçı, 20 Mayıs-06 Haziran 2018 tarihlerinde Niğde Demirkazık Kamp Eğitim Merkezi’nde yapılmakta olan Genç Erkekler Serbest Güreş Milli takımında hazırlıklarına devam ediyor.

Trakya Birlik sporcusu Uğur Lafçı, 04-07 Temmuz 2018 tarihlerinde İstanbul’da yapılacak olan Uluslararası Şampiyonlar Turnuvası’nda ülkeyi temsil edeceği bildirildi.

16-18 Şubat 2018 tarihlerinde Tekirdağ’da yapılan Yıldız Bayanlar Türkiye Şampiyonası’nda rakiplerine karşı ezici üstünlük sağlayan ve 46 kilogramda Türkiye Şampiyonu olma başarısı gösteren Şeyma Kızmaz, 01-03 Haziran 2018 tarihlerinde Romanya’nın Bükreş Kentinde yapılacak olan Uluslararası Yıldız Bayanlar Güreş turnuvasına katılarak ülkeyi temsil edeceği açıklandı.

Ayrıca, 07-08 Mayıs tarihlerinde Afyon’da yapılan Minik Bayanlar Türkiye Şampiyonası’nda 46 kilogramda, Türkiye Şampiyonu olan Nazar Kaya ve 50 kilogramda Türkiye 2’incisi olan Fatma Kızmaz 30 Mayıs-14 Haziran 2018 tarihleri arası yapılacak olan Minik Bayanlar Avrupa Şampiyonası Milli takım hazırlık kampına katılacak. Sporcular, 15-17 Haziran 2018 tarihlerinde Macaristan‘ın Gyor kentinde yapılacak olan Minik Bayanlar Avrupa Şampiyonası’nda mücadele edecek.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Trakya Birlik Spor Kulübü Başkanı Önder Yücel, “Bilindiği üzere Trakya Birlik Spor Kulübü Türk Güreşine Akdeniz Oyunları, Avrupa ve Dünya Şampiyonları kazandırmış ve Mili takıma sayısız sporcu göndermiş takdir edersiniz ki, başarılı bir kulübüz biz çalışmaya devam ediyoruz ve Milli takıma Madalya ve sporcu kazandırmaya devam edeceğiz, bizlerden desteğini esirgemeyen Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Rafet Sezen, Trakya Birlik Yönetim Kurulu Üyelerine ve Trakya Birlik Genel Müdürü Hakan Çalen’e teşekkür ederim” dedi.