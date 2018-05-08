Diğer
Kategoriler
08 Mayıs 2018 14:41

Trakya Birlik Spor Kulübü minik bayanlardan büyük başarı

Türkiye Güreş Federasyonu’nun 2018 yılı faaliyet programında yer alan Minik Bayanlar Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası 7-8 Mayıs 2018 tarihlerinde Afyon’da yapıldı.

Trakya Birlik Spor Kulübü minik bayanlardan büyük başarı

08 Mayıs 2018 14:41


Trakya Birlik Spor Kulübü, Minik Bayanlar Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası’na, 30 kulüp 316 sporcu katıldığını açıkladı. Trakya Birlik Spor Kulübü’nün yapılan şampiyonaya 9 sporcu ile katıldığı, müsabakalar sonunda Trakya Birlik Spor Kulübü 1 Altın, 1 Gümüş ve 1 Bronz madalya elde ettiği belirtildi.


46 kiloda güreşen Nazar Kaya’nın tüm rakiplerini yenerek, Türkiye Şampiyonu olduğu, 50 kiloda Fatma Kızma’nın Türkiye 2.si, 54 Kiloda Simge Kilsedar’ın da Türkiye 3.sü olarak kursi yaptığı belirtildi.


Trakya Birlik Spor Kulübü güreşçilerinin Milli Takıma girmeye hak kazandığı, Türkiye Şampiyonu olan Nazar Kaya’nın 15-17 Haziran 2018 tarihlerinde Macaristan’ın Groy kentinde yapılacak olan Minik Bayanlar Avrupa Şampiyonasında ülkemizi temsil etmeye hak kazandığı bildirildi.


Trakya Birlik Spor Kulübü Başkanı Önder Yücel, “Afyon’da yapılan Türkiye Şampiyonasında Kulübümüz temsil eden minik bayanlar, teknik direktör ve antrenörlerimizi kutluyorum, biz Trakya Birlik Spor Kulübü olarak her yaş ve branşta sporcularımızı desteklemeye devam edeceğiz. Amacımız ülkemize geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi Akdeniz, Avrupa, Dünya ve Olimpiyat Şampiyonları yetiştirmek. Bizlerden desteğini esirgemeyen Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Rafet Sezen ve Yönetim Kurulu Üyelerine, Trakya Birlik Genel Müdürü Hakan Çalen’e verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ederim” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER EDİRNE HABERLERİ
EDİRNE HAVA DURUMU
27
°
C
Yer Yer Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    25°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç