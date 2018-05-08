Trakya Birlik Spor Kulübü minik bayanlardan büyük başarı

Trakya Birlik Spor Kulübü, Minik Bayanlar Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası’na, 30 kulüp 316 sporcu katıldığını açıkladı. Trakya Birlik Spor Kulübü’nün yapılan şampiyonaya 9 sporcu ile katıldığı, müsabakalar sonunda Trakya Birlik Spor Kulübü 1 Altın, 1 Gümüş ve 1 Bronz madalya elde ettiği belirtildi.

46 kiloda güreşen Nazar Kaya’nın tüm rakiplerini yenerek, Türkiye Şampiyonu olduğu, 50 kiloda Fatma Kızma’nın Türkiye 2.si, 54 Kiloda Simge Kilsedar’ın da Türkiye 3.sü olarak kursi yaptığı belirtildi.

Trakya Birlik Spor Kulübü güreşçilerinin Milli Takıma girmeye hak kazandığı, Türkiye Şampiyonu olan Nazar Kaya’nın 15-17 Haziran 2018 tarihlerinde Macaristan’ın Groy kentinde yapılacak olan Minik Bayanlar Avrupa Şampiyonasında ülkemizi temsil etmeye hak kazandığı bildirildi.

Trakya Birlik Spor Kulübü Başkanı Önder Yücel, “Afyon’da yapılan Türkiye Şampiyonasında Kulübümüz temsil eden minik bayanlar, teknik direktör ve antrenörlerimizi kutluyorum, biz Trakya Birlik Spor Kulübü olarak her yaş ve branşta sporcularımızı desteklemeye devam edeceğiz. Amacımız ülkemize geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi Akdeniz, Avrupa, Dünya ve Olimpiyat Şampiyonları yetiştirmek. Bizlerden desteğini esirgemeyen Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Rafet Sezen ve Yönetim Kurulu Üyelerine, Trakya Birlik Genel Müdürü Hakan Çalen’e verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ederim” dedi.