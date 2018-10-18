İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Trakya Birlik Spor Kulübü Trakya'da tek

Trakya Birlik Spor Kulübü, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanlığı tarafından her yıl düzenli olarak yapılan, Minikler, Yıldızlar ve Büyükler Güreş Liglerinin hepsinde birden yer alarak Trakya bölgesinde ve kulüp tarihinde bir ilki gerçekleştirdi.


Trakya Birlik Spor Kulübü, Büyük Erkekler Süper Ligi, Minik Erkekler 2. lig ve geçtiğimiz hafta Ankara'da yapılan Yıldız Erkekler 2. Ligi terfi müsabakalarını kazanarak, Yıldız Erkekler 2. liginde yer almaya hak kazandı ve Türkiye'de düzenlenen 3 ligde yer alan sayılı kulüpler arasına girerek Trakya'nın gururu oldu.


Kurulduğu 1987 yılından bu yana Türk Güreş tarihinde Büyük Bayanlar kategorisinde ilkleri yaşatan Trakya Birlik SK sırasıyla ülkeye Dünya, Avrupa ve Akdeniz Oyunları Şampiyonlukları kazandırdı, 2016 yılında Brezilya'nın Rio Kentinde düzenlenen Olimpiyat Oyunlarına 4 sporcu ile birlikte katılarak tarihi başarılar elde etti.


Konu ile ilgili açıklamada bulunan Trakya Birlik Spor Kulübü Başkanı Önder Yücel, “Trakya Birlik Spor Kulübü olarak katıldığımız Büyük Erkekler Süper Ligi, Minikler, Yıldızlar, Yurt Dışı Uluslararası müsabakaları ve Türkiye Şampiyonalarında Edirne ve Trakya'yı en iyi şekilde temsil ederken Kulübümüzden maddi manevi desteklerini bizden hiçbir zaman esirgemeyen Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Rafet Sezen, Trakya Birlik Yönetim Kurulu Üyelerine, Trakya Birlik Genel Müdürü Hakan Çalen'e teşekkürü bir borç biliriz” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.