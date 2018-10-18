Trakya Birlik Spor Kulübü Trakya'da tek

Trakya Birlik Spor Kulübü, Büyük Erkekler Süper Ligi, Minik Erkekler 2. lig ve geçtiğimiz hafta Ankara'da yapılan Yıldız Erkekler 2. Ligi terfi müsabakalarını kazanarak, Yıldız Erkekler 2. liginde yer almaya hak kazandı ve Türkiye'de düzenlenen 3 ligde yer alan sayılı kulüpler arasına girerek Trakya'nın gururu oldu.

Kurulduğu 1987 yılından bu yana Türk Güreş tarihinde Büyük Bayanlar kategorisinde ilkleri yaşatan Trakya Birlik SK sırasıyla ülkeye Dünya, Avrupa ve Akdeniz Oyunları Şampiyonlukları kazandırdı, 2016 yılında Brezilya'nın Rio Kentinde düzenlenen Olimpiyat Oyunlarına 4 sporcu ile birlikte katılarak tarihi başarılar elde etti.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Trakya Birlik Spor Kulübü Başkanı Önder Yücel, “Trakya Birlik Spor Kulübü olarak katıldığımız Büyük Erkekler Süper Ligi, Minikler, Yıldızlar, Yurt Dışı Uluslararası müsabakaları ve Türkiye Şampiyonalarında Edirne ve Trakya'yı en iyi şekilde temsil ederken Kulübümüzden maddi manevi desteklerini bizden hiçbir zaman esirgemeyen Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Rafet Sezen, Trakya Birlik Yönetim Kurulu Üyelerine, Trakya Birlik Genel Müdürü Hakan Çalen'e teşekkürü bir borç biliriz” dedi.