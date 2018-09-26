Trakya Dış Ticaret İstihbarat Merkezi tanıtıldı

Trakya Kalkınma Ajansı öncülüğünde Trakya'da faaliyet gösteren oda ve borsaların katılımıyla hayata geçirilen Trakya Dış Ticaret İstihbarat Merkezi'nin Edirne Hizmet Noktası kamuoyuna tanıtıldı.

2017 yılının Eylül ayında başlayan Trakya Dış Ticaret İstihbarat ve Bilgi Merkezi projesi faaliyete geçti. Firmaların diğer ülkelere ihracat yapabilmesi ve hazır verileri kullanabilmesi adına bölgedeki firmalara hizmet verecek olan merkezin Edirne Hizmet Noktası Edirne TSO'da faaliyet gösterecek. Trakya Dış Ticaret İstihbarat Merkezi Edirne Hizmet Noktası sayesinde sisteme kayıt olan iş adamları, ihraç edecekleri ürünle ilgili dünyadaki tüm bilgilere internet üzerinden ulaşabilecek.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleştirilen tanıtım toplantısına Edirne Valisi Günay Özdemir, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Recep Zıpkınkurt ile oda ve borsaların temsilcileri ve iş adamları katıldı. Toplantının açılışında konuşma yapan Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin Merkezin Trakya'nın dünyaya açılacak kapısı olacağını söyleyerek, "2017 yılının eylül ayında başladığımız projenin ilk aşamasında odalarımızda faaliyet gösterecek personelin teorik eğitimleri gerçekleştirildi ve eğitimler aralık ayında tamamlandı. İkinci aşamada 2018 yılında uygulama safhasına geçildi, pratik ve işbaşı uygulamaları ile pekiştirilerek haziran ayında eğitim programı tamamlandı ve görev alacak personelin yetkinlikleri arttırılarak Bilgi Merkezlerinin kurulumu çalışmalarına başlandı. Merkezler eylül ayından itibaren belirlenen odalarımızda faaliyete başlayarak firmalarımızın hizmetine girdi. Kurulan Trakya Ticari Bilgi İstihbarat Merkezi (TiBiM) ile bölgede bulunan firmaları sistemli şekilde dünyaya açacak ve ihracatlarını artıracak sürdürülebilir bir yapı kurulması, firmaların bu kapsamda ihtiyaç duyacağı uluslararası pazar araştırma yöntemleri, uluslararası ticari bilgi kaynakları, ticari istihbarat kanalları, rekabet istihbaratı, teknik ve operasyonel istihbarat kullanımı, istatistiksel verilerin yorumlanması, müşteri bulma teknikleri ve veri tabanları, rakip analizi gibi nitelikli bilgilerin kendilerine en hızlı yoldan sağlanması temel amacımızdır" dedi.

"Edirne'de ilk adımımızı atıyoruz"

Edirne'de ilk adımları attıklarını belirten Şahin, "Bu bilgilerin sağlanmasının yanında danışmanlık hizmetleri de verilecek olup firmanın ihracat aşamalarının her anında destek mekanizması sürekli hale getirilecek. Eğitim programımız sırasında danışmanlık sağlanan örnek olaylarda firmalarımız çok güzel sonuçlar elde ettiler ve sistemin verimli bir şekilde çalıştığını bizlere ilettiler. Bu amaçla bizler de merkezlerin kurulumlarını hızlı bir şekilde tamamlayarak bu nitelikli projenin bir an önce hayata geçmesini sağlamak adına bugün Edirne'de ilk adımımızı atıyoruz. Ülkemiz ve bölgemiz için yararlı ve faydalı bir proje olacağına gönülden inanıyoruz" açıklamasını yaptı.

Toplantının ikinci konuşmasını yapan ETSO Başkanı Recep Zıpkınkurt, Türkiye'nin ve Trakya'nın ihracatçı sayısını artırmak için çabaladıklarını belirterek, "Trakya Kalkınma Ajansı öncülüğünde bölgemizde başlatılan girişimle ticari istihbaratın Türkiye'deki duayenlerinden sevgili Yaman Koç hocamızın çok değerli bilgilerini, deneyimlerini odalarımızla paylaşması sonucu şu an Trakya'da bir dış ticaret istihbarat seferberliği başlatılmış bulunuyor. Bu seferberliğe odamız da dahil olarak sizlere hizmet sunmak üzere ilgili personellerimiz yaklaşık 1 senedir Trakya Kalkınma Ajansı bünyesinde düzenlenen eğitimlere katılım sağlayarak Türkiye'de sayıları sadece bir düzine olan Dış Ticaret istihbarat uzmanı olmaya hak kazandılar. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz haftalarda açıklanan 100 günlük eylem planının en önemli hedeflerinden biri de ihracatçı sayısını 120 bine çıkarmaktır. Net ihracatın büyümeye olan katkısının da 1 puan olduğunu düşünürsek bu rakamın önemini bir kez daha anlayabiliriz. Bu rakamlara ulaşabilmenin yolu olan ihracatta ise en önemli husus kendimizi uluslararası alanda doğru konumlandırmaktan geçiyor. Bu merkezin kurulması ile bilginin en değerli ürün olduğu günümüzde biz de rakiplerimizden beş adım önde olmaya adayız" dedi.

"Şirketlerimiz bu sistemle bilgiye rahatça ulaşabilecek"

Edirne Valisi Günay Özdemir iş adamlarına sunulan imkanlarla ülke ekonomisine katkı sağlamak adına farklı programlara destek verdiklerini belirterek şu noktalara vurgu yaptı:

"Ne ürettiğini, kaça sattığını, ve şirketlerin ekonomik durumlarını da görebileceğiniz bir sistemi kurmuş bulunuyoruz. Bu sistem tüm veri tabanlarının hepsini bir anda kullanabileceğiniz bir sistem. Ham maddelerin tüm dünyadaki fiyatlarını görebileceksiniz. Şirketin ne kadar güvenilir olduğunu da göreceksiniz. Mamul olarak ihracat yapacağınız maddenin şu anda dünyada kaça satıldığını, alındığını görebileceksiniz. Rekabet etme ve yaşama şansınız çok daha mümkün hale gelecek. Aslında iş adamlığını ben yürüyen merdivenden yukarı çıkmaya benzetiyorum. Durmak yok, durduğunuzda kesinlikle yerinizde saymıyor geri gidiyorsunuz. O nedenle dünyadaki tüm gelişmeleri, teknolojiyi herkesten daha iyi bilmek ve takıp etmek zorundayız. Sizlere imkanlar sunmaya çalışıyoruz. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Son dönemde Türkiye'nin ihracatı artırma konusunda çalışmaları var, böyle bir faaliyeti yapmamız konusunda bir gündem zaten oluşmuştu. Bu merkezi biz de bir an önce faaliyete geçirip iş adamlarımıza sıkıntılı dönemde belli konularda destek olmak için hızlandırdık. Gelecekle ilgili sizlerin talepleri olursa değerlendirip hizmetinize sunacağız. Merkezin ve Edirne Hizmet Noktasının hayırlı olmasını diliyorum."

Toplantının son kısmında Dış Ticaret Uzmanı Yaman Koç, firmalara ve iş insanlarına sistemle ilgili bilgilendirme yaptı ve bazı sorular ışığında sistemin nasıl kullanılacağı ve yararları konusunda uygulamalı örnekler verdi.