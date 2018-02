Trakya Ragbi Takımı sezona galibiyetle başladı

Ligi’nde Edirne’yi temsil eden Trakya Ragbi, Trakya Üniversitesi Ayşekadın Yerleşkesi çim sahasında sezonun ilk maçına çıktı. Rakibi Bilgi Badgers karşısında üstün bir oyun sergileyen Edirne temsilcisi maçı 76-9 gibi bir skorla kazanarak sezona galibiyetle başladı.

Trakya Üniversitesi Ayşekadın Yerleşkesi çim sahasında, soğuk ve sert bir havada oynanan müsabakada çok sayıda taraftar Trakya Ragbi’yi izlemek ve desteklemek için takımlarını yalnız bırakmadı. Trakya Ragbi, maçı 76-9’luk skorla kazanıp, sezona galibiyetle başladı.

“İkinci maçımızı İstanbul’da Koç Üniversitesi’ne karşı oynayacağız”

Maçın sonunda takımların birbirlerini tebrik etmesinin ardından değerlendirmelerde bulunan Trakya Ragbi Kulübü Başkanı Zafer Eray, “Ragbi oynamayı özlemişiz. Özellikle 15li Ragbi’yi bir süredir oynayamıyorduk. Liglerin başlamasını sabırsızlıkla bekliyorduk. Şu an her yanım ağrıyor ama çok mutluyum. Rakibimizi de gösterdikleri mücadeleden dolayı tebrik ediyorum. Bilgi Badgers ile daha öncede karşılaşmıştık. Oynamaktan keyif aldığımız bir rakip. Çünkü onlarda bizim gibi oyunu çok seviyorlar ve oyuna saygı duyuyorlar. Centilmenliklerinden ötürü de kendilerini tebrik ediyorum. Maç dostane bir havada oynandı. Tribünde seyirci görmekten çok büyük keyif alıyorum. Ligdeki ikinci maçımızı 10 veya 11 Mart tarihlerinde İstanbul’da Koç Üniversitesi’ne karşı oynayacağız. Şimdiden deplasman giderlerimiz için çözüm üretmeye çalışacağız. Umarım bir an önce çözüm bulur ve saha içine odaklanabiliriz. Trakya Üniversitesi Rektörlüğü’ne de saha tahsisinde yardımcı oldukları için teşekkürlerimi sunmak istiyorum” dedi.