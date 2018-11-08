Trakya Üniversitesi "11. Türk-Yunan Ortopedi ve Travmatoloji Günleri"ne ev sahipliği yapacak

Türk-Yunan Ortopedi ve Travmatoloji Günleri, 15-17 Kasım tarihlerinde Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Açılış töreni 15 Kasım'da Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi fuaye alanında geçekleştirilecek olan toplantının bilimsel oturumları ise Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesi Konservatuvar Toplantı Salonu'nda düzenlenecek. Bilimsel açıdan, her iki ülkenin üst düzey ortopedistlerinin katkılarını içeren, 28 Yunan ve 28 Türk konuşmacının katılımıyla gerçekleştirilecek toplantıyla Türk-Yunan Ortopedi ve Travmatoloji Derneklerinin dostluk, bilimsel etkileşim ve ikili ilişkilerini geliştirmek amaçlanıyor.

İlki 1995 yılında Prof. Dr. Hakkı Önçağ ve Prof. Dr. Panagiotis Soukakos'un öncülüğünde İzmir'de düzenlenen ve geleneksel hale gelen toplantı, bilimsel ve sosyal açıdan, her yıl oldukça verimli geçiyor.

İki yılda bir dönüşümlü olarak Türkiye ve Yunanistan tarafından organize edilen toplantıların 11'incisi Edirne'de yapılıyor.

Tarihi ve doğal zenginlikleri ile Meriç ve Tunca nehrinin birleştiği, Yunanistan ve Bulgaristan sınırlarının kesiştiği bölgede yer alan Edirne'nin, toplantıya ilk defa ev sahipliği yapacak olması ise ayrı bir önem taşıyor.

Konuyla ilgili bilgi veren Sempozyum Başkanı, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Çopuroğlu, "Türk-Yunan ilişkilerini bilimsel ve sosyal açıdan geliştirmek için önemli bir toplantı. Vizyonuna Balkanlar'ı koyan üniversitemizin hedeflerine uygun, bilimsel açıdan çok yararlı bir toplantı olacağına inanıyorum" dedi.

11. Türk-Yunan Ortopedi ve Travmatoloji Günleri Organizasyon Komitesi ise yaptığı açıklamada, "Organizasyon komitesi olarak toplantının bilimsel ve sosyal açıdan başarılı geçmesi için her türlü çabayı harcamaya hazırız, konuya ilgi duyan meslektaşlarımızın katılımı da toplantıya ayrı bir renk katacaktır" ifadelerine yer verdi.