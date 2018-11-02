Trakya Üniversitesi 3. Ar-Ge ve İnovasyon zirvesinde

Trakya Üniversitesi 2 farklı projesiyle, Mimar ve Mühendisler Grubu (MMG) öncülüğünde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı desteğiyle İstanbul Lütfü Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen “3. Ar-Ge İnovasyon Zirvesi ve Sergisi”ne katıldı.

Zirveye, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in yanı sıra kalkınma ajansları, Ar-Ge merkezleri, üniversite projelerinin temsilcileri de katılarak birçok farklı disiplinden buluşların sergilendiği stant ve alanları görme imkanı buldu. Trakya, Kırklareli ve Namık Kemal Üniversiteleri, “Yeni İşim Girişim” programı kapsamında, genç girişimcileri ve proje sahiplerini, sanayici ve yatırımcılarla buluşturan organizasyona, Trakya Kalkınma Ajansı koordinasyonunda katıldı.

Trakya Üniversitesinin tıp alanındaki eğitim ve araştırma projeleri olan, “Trakya Üniversitesi Laparoskopik ve Robotik Cerrahi Eğitim ve Araştırma Merkezi” ile “Trakya Teknoloji Laboratuvarı (TTLAB) Ar-Ge Merkezi” zirve kapsamında ziyaretçilere tanıtıldı.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Tevfik Aktoz, Dr. Öğr. Üyesi Hakan Akdere ve Arş. Gör. Gökhan Çevik'ten oluşan Trakya Üniversitesi ekibi, teknoloji, inovasyon ve Ar-Ge konularında gelişme ve yenilikleri yerinde gözlemleyerek zirve katılımcılarıyla bir dizi temasta bulundu. Ekibe zirvede, Laparoskopik ve Robotik Cerrahi Eğitim ve Araştırma Merkezi ile Trakya Teknoloji Laboratuvarı (TTLAB) Arge Merkez'inin fizibilite çalışmalarında yer alan, aynı zamanda TETLAB Fikir Fabrikası'nın Kurucusu ve Yöneticisi, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Leyla Türker Şener de eşlik etti.

Zirvede birçok kurumun temsilcileriyle bir araya gelen ve görüş alışverişinde bulunan Trakya Üniversitesi heyeti, Cumhurbaşkanlığı Bilişim Teknolojileri Başkanlığı yetkilileriyle de buluşarak, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde kurulacak iki yeni merkezle ilgili bilgi verdi.