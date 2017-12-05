Trakya Üniversitesi ‘4.Trakya Bilim Şenliği’ne ev sahipliği yaptı

Trakya Bilim Şenliği” açılışı gerçekleştirildi.

Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen “4.Trakya Bilim Şenliği” etkinliğine rektör yardımcısı Prof. Dr. Cem Uzun, akademisyen ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan şenlik, üniversitenin tanıtım filminin gösterimi ve Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuarı öğrencilerinin klasik müzik konseri ile devam etti.

Bilimsel Araştırma Topluluğu Başkanı Attila Ülkücü açılış konuşmasında, “Bilim nesilden nesile yayılan bir ekip çalışmasıdır. ‘Meşalenin öğretmenden öğrenciye geçmesidir’ der, Neil deGrasse Tyson. Bilim kümülatiftir, fakat basit bir yığın değildir. Bugün burada toplanmış olmak, araştırmalarımızı sürdürüyor olmak, bölgesel olarak diğer araştırma toplulukları ve tıp fakülteleri ile yarışıyor olmak amaçlarımızı gerçekleştiriyor olduğumuz anlamına gelir. Etkinliğimiz süresince alanında uzman öğretim üyelerinin yaptığı sunumlar ile bilgilenecek, sosyal programda eğlenecek, öğrenci arkadaşlarımızın sunumları ile yeni ufuklar açacağız. Meraklanmanızı, öğrenmenizi, hırslanmanızı, paylaşmanızı, araştırma yapmanızı ve mutlu olmanızı temenni eder, keyifli bir bilim şenliği geçirmenizi dilerim” dedi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cem Uzun ise, “Üniversitemiz Rektörlüğü olarak öğrencilerimizin gerçekleştirdiği etkinlikleri her daim önemsiyor ve kendilerine bu konuda destek veriyoruz. Öğrencilik döneminde bilimsel programlara başlamaları bizler için umut verici. Ayrıca, Trakya’daki üniversiteler arasında sağlanan bu türlü iletişim de bizler adına sevindirici. Üniversitemizin imkanları sadece kendi öğrencilerimiz için değil, Trakya’daki tüm üniversite öğrencileri için geçerlidir. Birlikte ortak projeler gerçekleştirmenizi destekliyoruz. Tıp dışı alanlardan da öğrenci aramıza alıp birlikte çalışmalar yapabiliriz” ifadelerini kullandı.