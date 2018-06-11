Trakya Üniversitesi ailesi iftar yemeğinde buluştu

Balkan Yerleşkesi’ndeki Bolca Ana Yemekhanesi’nde düzenlenen iftar yemeğine yaklaşık bin kişi katıldı. İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Enes Temel’in Kur’an-ı Kerim okumasıyla başlayan iftar yemeğinde, Trakya Üniversitesi Genel Sekreter Vekili ve İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cevdet Kılıç’ın yemek duasına tüm katılımcılar eşlik etti. Akademisyenler, yöneticiler, idari çalışanlar ve öğrencilerin aynı masaları paylaştığı, kaynaştığı ve keyifli sohbetlerin gerçekleştiği iftar yemeğinde, birlik beraberlik mesajları verildi.

İftar yemeğinin ardından kısa bir konuşma yapan Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, rahmet, yardımlaşma, dayanışma ve barış ayı olan Ramazan’da, Trakya Üniversitesi ailesiyle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Allah’ın rahmetini, bereketini yaydığı böyle bir gecede, Trakya Üniversitesi ailesi olarak, huzurla, bu sofrada birlikte olduğumuz için gerçekten çok mutluyum. Bu akşamki iftar yemeğimiz, üniversitemiz için bir başlangıç ancak bundan sonra geleneksel hale gelmesini istiyoruz. Birlik, beraberlik ve huzur ortamının yeşerdiği, bilim yuvası üniversitemize de bu yakışır. Tüm akademik kadromuz, idari çalışanlarımız ve kıymetli öğrencilerimiz için barış ve huzur dolu bir çalışma ortamı sağlayarak, üniversitemizi çok daha ileriye taşıyacağımıza ve çok daha büyük başarılara imza atacağımıza yürekten inanıyorum" dedi.

Trakya Üniversitesi mensupları ve öğrencilerinin, Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ile bol bol hatıra fotoğrafı çektirdiği ve sohbet ettiği iftar yemeği, her yıl tekrarlanması temennisiyle sona erdi.