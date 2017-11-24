Trakya Üniversitesi ‘Aşçılık Eğitim’ projesi sona erdi

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Yemekhanesinde gerçekleştirilen, projenin kapanış toplantısına, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Trakya Üniversitesi Başhekimi Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, rektör yardımcıları, hastane başhekimi Prof. Dr. Abdullah Taş, öğretim görevlileri, kursiyerler ve basın mensupları katıldı. Hastane mutfağı bünyesinde bulunan 20 personel, proje kapsamında alınan eğitimi başarıyla tamamlayarak, sertifikalarını aldı.

"20 personelimiz projeyi başarıyla tamamladı"

Proje koordinatörü Yüksek Gıda Mühendisi Tuğba Şahin Sert, hastanelerde genellikle hastaların yemeklerden memnuniyetsiz olduğunu hatırlatarak, "Amaç bunu ortadan kaldırmak, proje faaliyetleri uygulamalı ve teorik olarak yapıldı. Pişirme teknikleri revize edilmesi ve devamında beslenme yönünde memnuniyetin arttırılması yönündeydi. Hastane mutfağında görevli 20 personelimiz projeyi başarıyla tamamladı" dedi.

Proje kapsamında eğitim veren Aşçı Emrullah Gümüştaş da 3 nesildir aşçı bir aileden geldiğini dile getirerek, "İtalya’da mühendislik eğitimi aldım fakat ’aşçı olmak istiyorum’ dedim. Tercümeler yaptım başka mutfaklardan. En büyük mutfak bizim mutfağımızmış ama bunu anlatan yoktu. Pişirme tekniklerini geliştirdim, yemek sanatına farklı tarzlar ekledim. Bizim mutfağımızda yapılan bir yanlış var paslanmaz tencerede pişirme yapılıyor. Bunu ortadan kaldırdık" diye konuştu.

"Trakya ve Türkiye’mizin kalkınmasını hedefliyoruz"

Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin ise Trakya Kalkınma Ajansı’na 2017 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında, Trakya Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde yapılan ‘Aşçılık Eğitimi’nin başarıyla tamamlanmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Şahin, "Çok büyük bütçeler yok ortada ama emek var beraber çalışma var. Hem hastanız daha iyi yemek yiyecek hem aşçımız daha iyi yemek yapacak. Trakya ve Türkiye’mizin kalkınmasını hedefliyoruz" dedi.

"Geri dönüşler bizim çabamızı destekler nitelikteydi"

Trakya Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Abdullah Taş da kaliteyi arttırmak adına mutfaklarının kalitesini arttırmanın kendileri açısından memnun edici olduğunu belirterek, "Faaliyetleri nasıl geliştiririz diye çabaladık. Başarıyla sonuçlanan bir projeydi. Geri dönüşler bizim çabamızı destekler nitelikteydi" ifadelerini kullandı.

"Günlük 6 bin 500 kişilik yemek çıkıyor"

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ise hastane ortamında yemek kalitesinin önemine vurgu yaparak, "Yemek kalitesi çok önemli. Gıda mühendisimizin başkanlığında 20 gün boyunca eğitim verildi. Bu süre boyunca hastanede heyecan vardı. Günlük 6 bin 500 kişilik yemek çıkıyor. Hastanemizde yemek konusunda memnuniyet yüzde 50’den 80’e çıktı. Teşekkür ediyoruz" dedi.