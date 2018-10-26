Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesi'nin yolları yenileniyor

Trakya Üniversitesi öğrencileri, çalışanları, yerleşke ziyaretçileri ve Tıp Fakültesi Hastanesine gelen hastaların konforunu temel alan çalışmalar kapsamında, zaman içinde bozulan tretuvar, bordür, yağmur suyu toplama kanallarının yenilenmesi, ızgara drenaj işleri, asfalt kaplama, yol çizgilerinin çizilmesi gibi işlere kısa süre önce başlandı. Gece gündüz devam eden çalışmaların, en kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.

Balkan Yerleşkesi'nde başlatılan kapsamlı yenileme çalışmalarının en kısa ürede tamamlanmasını hedeflediklerini ve bunun için çalışmaların gece gündüz devam ettiğini ifade eden Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, "Hayata geçirdiğimiz çalışmalarla temel amacımız, üniversitemizin yüzü olan Balkan Yerleşkesi'ndeki eksiklerimizi tamamlamak ve tüm paydaşlarımız için daha konforlu bir yaşam alanı oluşturmak. Bu kapsamdaki asfalt yenileme çalışmalarında 5 bin ton binder tabakası ve 4 bin 200 ton aşınma tabakası kullanılacak. Ayrıca yerleşke yollarının münferit yerlerine su, elektrik, internet gibi altyapı ihtiyaçlarına cevap verecek geçişler yapılacak. Tüm bu çalışmalar kapsamında Trakya Üniversitesinin altyapısı, ileride yerleşkemizin genişlemesi durumunda karşımıza çıkacak ihtiyaçlara cevap verecek şekilde yenilenmiş olacak. Trakya Üniversitesi olarak, halkımıza, öğrencilerimize ve çalışma arkadaşlarımıza daha iyi hizmet verebilmek için başlatılan bu çalışmalar sırasında ortaya çıkabilecek geçici rahatsızlıklar için şimdiden özür diliyoruz" dedi.