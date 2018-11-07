Trakya Üniversitesi Bulgaristan Şumen Üniversitesinde sergi açtı

Ziyaret kapsamında, Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ömer Soner Hunkan ve öğretim elemanlarını, Şumen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Georgi Kolev makamında kabul etti.

Prof. Dr. Ömer Soner Hunkan, "Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nun selamlarını sizlere iletmek isterim. Trakya üniversitesi olarak, Türkiye ile Bulgaristan'ın iki önemli üniversitesi olan Trakya ve Şumen üniversitelerinin ilişkilerinin çok eskiye dayanmasından ve iki üniversite arasında yapılan mevcut ikili anlaşmalardan büyük memnuniyet duyuyoruz" dedi.

Prof. Dr. Georgi Kolev de aynı düşünce içinde olduklarını belirterek memnuniyetlerini ifade etti. Ardından, Trakya Üniversitesinin hediyeleri, Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu adına, Prof. Dr. Georgi Kolev'e takdim edildi.

Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim elemanları ziyaret kapsamında Şumen Üniversitesi Eğitim Fakültesinin doktora mezuniyet törenine de katıldı. Prof. Dr. Ömer Soner Hunkan, Şumen Üniversitesi Rektörü, Eğitim Fakültesi Dekanı ve öğretim elemanlarının da hazır bulunduğu salonda, Trakya Üniversitesini tanıtan sunum gerçekleştirdi. Sunumun ardından Şumen Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Doç. Satirov ve Güzel Sanatlar Bölüm Başkanı Prof. Çakalov'a hediyeleri takdim edildi.

Daha sonra, Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim elemanlarının, “Çağdaş Bilim Tartışmaları” konulu “Sanat ve Eğitim” sergisi, Prof. Dr. Georgi Kolev ve Prof. Dr. Ömer Soner Hunkan'ın konuşmaları ve katılım belgelerinin dağıtılmasının ardından Şumen Üniversitesinde ziyarete açıldı. Sergide, Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim elemanları ve öğrencilerine ait 14 resim, 5 heykel, 3 grafik ve 2 fotoğraf olmak üzere toplam 24 eser yer aldı.