Trakya Üniversitesi DİLMER Danışma Kurulu istişare toplantısı gerçekleştirildi

Trakya Üniversitesi Dil Eğitim ve Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü (DİLMER) Danışma Kurulu İstişare Toplantısı, Meriç Kenarı Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu başkanlığında toplanan İstişare Kurulu'nda, DİLMER'in işleyişi ve gelişimi, idari ve teknik süreçleri hakkında bilgilendirme yapıldıktan sonra, merkezin potansiyelini artıracak konularda bilgi alışverişinde bulunuldu.

DİLMER'in Türkçe öğretiminde uluslararası bir çekim merkezi haline getirilmesi konusunda mutabık kalınan toplantıda, eğitim ve öğretimin niteliği ile araştırma kapasitelerinin geliştirilmesi, sürdürülebilir yönetim sistemlerinin oluşturulması, paydaşlarla stratejik iş birliği çerçevesinde fikir alışverişi sağlanması için ortak proje ve çalışmalar gerçekleştirilmesi gibi başlıklar değerlendirildi.

Ayrıca akademik ve idari çalışanların sürekli gelişiminin sağlanması, akademisyen ve öğrencilerin bilimsel toplantı ve organizasyonlara katılımının sağlanması, üniversitenin ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtım çalışmalarının ve etkinliklerinin artırılması ve öğrencilere yönelik beslenme, sağlık, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif hizmetlerin etkin ve verimli bir şekilde sunulması gibi konular konuşuldu. Oryantasyon programları ve DİLMER web sitesinin, Balkan dillerini de kapsayacak şekilde güncellenmesi kararı bağlandı.

Toplantıya Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rıdvan Canım, DİLMER Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ramadan Doğan, Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Sevinç Maden, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Levent Doğan, Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Günşen, Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü Başkanı Doç. Dr. Nesrin Günay, Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Selma Sol, DİLMER Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Aynur Tüsgil, Şef Hülya Gözübüyük ve Balkan Araştırma Enstitüsü Öğr. Gör. Cüneyt Nur katıldı.