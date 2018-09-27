Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde oryantasyon programı

sınıf öğrencisi için kapsamlı bir oryantasyon programı düzenledi.

“Üniversite Yaşamına Uyum Programı” olarak da bilinen tanışma ve bilgilendirme toplantısı, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Mehmet Akif Ersoy binası konferans salonunda geniş bir katılım ve yoğun bir ilgiyle gerçekleştirildi.

Öğretim üyeleri, yeni gelen öğrencilerin danışman öğretim üyeleri ve 1.sınıf öğrencilerinin katıldığı toplantının açılış konuşmasını yapan Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rıdvan Canım, öğretmenliğin önemine vurgu yaparak, “Bu çatı altında geçecek yıllar, öğrenim kazanımları açısından olduğu kadar, ‘eğitilmiş' bireyler olarak bu fakülteden mezun olmak açısından da çok önemli. Öğretmenlik, gelmiş geçmiş en kutlu mesleklerden biri” dedi.

Konuşmasında Edirne'ye dair bilgiler veren Prof. Dr. Rıdvan Canım, “Bir Osmanlı başkenti olan Edirne, eşsiz bir medeniyete ev sahipliği yapan muhteşem bir şehir. Bu şehri gezip dolaşırken bu dikkatle gezilip ve görülmesi gerekiyor. Edirne'ye ve böyle bir üniversiteye geldiğiniz için gerçekten şanslı olduğunuzu bilmenizi isterim. Özellikle Balkanlardan üniversitemize ve fakültemize yeni gelen uluslararası öğrencilerimiz, bizler için çok büyük önem taşıyor. Yeni öğrencilerimiz için olduğu gibi uluslararası öğrencilerimiz için de her konuda yardıma hazırız” dedi.

Trakya Üniversitesi tanıtım videosunun izlenmesinin ardından Araştırma Görevlisi Gülşah Açar Günşen, Trakya Üniversitesi ve Eğitim Fakültesi'nde uygulanan danışmanlık sistemi, sınav sistemi ve akademik takvim hakkında aydınlatıcı bilgiler verdi. Danışmanlar rehberliğinde önümüzdeki günlerde şehir gezileri ve tanıtımlarının yapılacağı duyurusuyla birlikte programı sona erdi.

Eğitim Fakültesi Dekanlığı ayrıca, Dekan Prof. Dr. Rıdvan Canım ve Dekan Yardımcılarının katılımıyla, formasyon eğitimi öğrencileri için de bir karşılama ve bilgilendirme toplantısı düzenledi.