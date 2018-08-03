Dr. Abdullah Taş, “Üniversite hastanesinde hastalar, ‘Öğrenciler muayene ediyor. Kimse bizi görmüyor. İlgilenmezler.’ endişelerine kapılmamalı” dedi.

Başhekim Taş, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Üniversite hastanesi en üst seviyede sağlık hizmeti verilen kurum. Diğer yerlerde çözülemeyen, tedavi edilemeyen ya da hem bilgi hem alet donanımı açısından yapılamayacak işlerin yapıldığı yer burası. Tabii ki burada insanlar tedavilerinin sonunda kaybedilebiliyorlar. İnsanlar üniversite hastanesinde ‘Ben babamı kaybettim, ben annemi kaybettim. Onun için orayı sevmiyorum. Oraya gitmiyorum.’ Gibi söylemleri insanlarda yanlış algılamalara sebep oluyor. Yetersizmiş gibi algılanıyor. Bu durum böyle değildir. Doktor hastasına yapabileceği tedaviyi yapan kişidir. İşini yapabilme sanatıdır. Burada yapılabilecek her şey yapılmıştır. Doktorlarında yapamayacağı, uygulayamayacağı alanlar var” şeklinde konuştu.

“Öğrenci yetiştirmek zorundayız”

Üniversite hastanelerinin öğrenci yetiştirmek zorunda olduğunu kaydeden Taş, “Kanseri erken teşhis etmemiz gerekir. Hastalar şüphelendiğinde mutlaka bize gelmeli. O korkuyla yaşamamalı. ‘Bir şey olmaz’ demekten kaçınmalı. Üniversite hastanesine gelince ‘Öğrenciler muayene ediyor. Kimse bizi görmüyor. İlgilenmezler.’ Endişelerine kapılmamalı. Asistanlarımız hastayı muayene ediyor. Mutlaka hocalarına danışıyorlar. Öğrenciler hiçbir zaman muayene edemezler. Mutlaka öğretim görevlisi, öğretim üyesi ile birlikte takip ediliyorlar. Burası üniversite hastanesi. Öğrenci yetiştirmek zorundayız. Öğrenciler de bu hastaları görüp öğrenecekler. İyi hekim olabilmek için. Geleceğimize yatırım yapıyoruz. Önümüzdeki nesillerin sağlık sorunlarını çözecek hekim yetiştiriyoruz” diye konuştu.