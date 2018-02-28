Trakya Üniversitesi ile Romanya Ovidus Üniversitesi işbirliği

Dr. Erhan Tabakoğlu, Romanya Ovidius Üniversitesini Rektörü Prof. Dr. Sorin Rugina ziyaret ederek, üniversiteler arasında ikili anlaşma ve Mevlana protokolüne imza attı.

Toplantıya, üniversiteyi temsilen Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cem Uzun ve Dış İlişkiler Koordinatörü Doç. Dr. Murat Türkyılmaz ve Köstence Başkonsolosu Uygar Mustafa Sertel katıldı.

Ovidius Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sorin Rugina, Trakya Üniversitesi ile uzun zamandır iş birliği içerisinde olduklarını ve Trakya Üniversitesini kardeş üniversite olarak gördüklerini ifade etti. Prof. Dr. Sorin Rugina, Dobruca Bölgesinin çok kültürlü bir yapıya sahip olduğunu ve Üniversitelerinin de farklı kültürlerden gelen öğrencilere ev sahipliği yaptığını ifade etti.

Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, yüzyıla yakın Osmanlı İmparatorluğuna başkentlik yapmış Edirne’nin de Köstence gibi çok kültürlü yapıya sahip bir şehir olduğunu belirtti ve Edirne’de Avrupa’nın en büyük 2. sinagogu ile iki tane kilisenin yer aldığı bilgisine yer vererek hoşgörü ve saygı konusunda örnek alınacak bir şehir olduğuna vurgu yaptı.

İmza töreninden sonra heyet, Ovidius Üniversitesinin Dekanları, Erasmus Koordinatörü Doç. Dr. Cristina Duhnea, Ovidius Üniversitesi Matematik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Denis Ibadula, Ovidus Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili Kültürü ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Neriman Hasan ile İkili Anlaşma Protokolü, Balkan Üniversiteler Birliği, Mevlana ve İkili anlaşma kapsamında iki üniversite arasında yapılacak faaliyetler, Mevlana Programının işleyişi, Erasmus Programının geliştirilmesi ile ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.

Rektör ve üniversite heyeti imza töreninden sonra TİKA’nın restore ettiği Ovidus Üniversitesi Edebiyat Fakültesi “Mehmet Akif Ersoy” Türk Dili Kültürü ve Edebiyat Kürsüsünü ziyaret ederek Kürsü Başkanı Doç. Dr. Neriman Hasan’dan bilgi aldı.