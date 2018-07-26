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26 Temmuz 2018 15:04

Trakya Üniversitesi lisansüstü programlarıyla geleceğe köprü oluyor

Trakya Üniversitesi 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı öğrenci kontenjanları ve başvuru koşulları açıklandı.

Trakya Üniversitesi lisansüstü programlarıyla geleceğe köprü oluyor

26 Temmuz 2018 15:04

Lisans ve ön lisans bölümlerinin yanı sıra lisansüstü alanında da farkını ortaya koyan Trakya Üniversitesinin lisansüstü programlarına başvurular, 30 Temmuz-10 Ağustos 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.


Konuyla ilgili bir açıklama yapan Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Trakya Üniversitesi lisansüstü eğitimine yönelik, “Yüksek lisans ve doktora programlarına verdiğimiz önem doğrultusunda bu yıl yeni programlar açıyoruz. Güçlü akademik kadrolara sahip Enstitülerimizde yer alan yüksek lisans ve doktora programlarımızla öğrencilerimizin hem mesleki hem de akademik gelişimlerini üst düzeye çıkarmayı amaçlıyor, yenilikçi programlarımızla öğrencilerimize yeni ufuklar açıyoruz. Trakya Üniversitesi, bilgi birikimi ve tecrübesiyle ülkemizin yanı sıra Balkanlar’da da önemli bir güce sahip. Birçok ilke ve başarıya imza atmış üniversitemiz, Türkiye’nin gelişimine her anlamda katkı sağlayacak, güçlü ve başarılı mezunlar yetiştirmeyi hedefliyor. Bu yolda bizimle geleceğe yürüyen tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.


Balkan Araştırma Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Roman Dili ve Kültürü Araştırmaları Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde başvuru alacak programlar için detaylı bilgiye https://oidb.trakya.edu.tr/news/2018-2019-egitim-ogretim-yili-guz-yariyili-lisansustu-ogrenci-kontenjanlari-ve-kosullari adresinden ulaşılabiliyor.




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