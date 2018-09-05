Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesinden 2. Kültür Mirası Atölyesi

Atölye çalışmasına 28 farklı üniversiteden yapılan yaklaşık 150 başvurudan, belirlenen kriterler doğrultusunda seçilen 40 öğrenci katılacak. Program dahilinde öğrencilere, teorik sunum ve teknik gezilerle Edirne, Edirne’de yer alan su yapıları, kıyı düzenleme örnekleri ve önerileri gibi konularda seminerler verilecek ve atölye çalışmaları düzenlenecek.

17-21 Eylül tarihleri arasındaki etkinlik, 21 Eylül tarihinde, Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi binasında açılacak sergi ve katılım belgesi töreniyle sona erecek. Osmanlı mimarisinin en güzel ve en önemli örneklerinin yer aldığı, bir açık hava müzesi niteliğindeki Edirne’ye, Türkiye’nin dört bir yanındaki üniversitelerden gelen öğrencilere, uygulamalı, teorik ve yerinde eğitimler verilerek mimari anlamda yeni bir ufuk açılacak. ’Sultanların Şehri, Şehirlerin Sultanı’ olarak tanımlanan, Osmanlı’ya başkentlik yapmış Edirne’de, tarihi ve kültürel değerlerimizi yerinde inceleyerek daha yakından tanıma fırsatı bulacak mimarlık öğrencileri, üretecekleri yeni eserler için bu deneyimden ilham alacak.

Bir Osmanlı Kenti Edirne’nin Suları ve Su Yapıları

Üniversiteden yapılan açıklamada Hitit, Urartu, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı gibi büyük medeniyetlere ev sahipliği yapmış ülkenin birçok tarihsel yerleşiminde inşa edilen su yapıları varlıklarıyla işlevlerinin yanı sıra birer kültür öğesi olduğu bildirildi. Bu tür yerleşmelerden birisi olan, tarihi geçmişi Traklara kadar uzanan Edirne ise Osmanlı kültür ve medeniyetinin birçok yönüyle yaşandığı bir kent olduğu açıklandı. Edirne’ye su ileten, günümüzde de büyük bölümü çalışan, toplam 50 kilometre uzunluğundaki Taşlımüsellim suyolu, Sinan’ın önemli bir su yapısı. Edirne; köprüleri, su terazileri, çeşmeleri ve hamamları ile çok sayıda su yapısına sahip bir kenttir.