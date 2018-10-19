Trakya Üniversitesi ‘Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Mobil Uygulaması” kullanıma açıldı

Mobil uygulama, Öğrenci, Akademik Personel ve İdari Personel olmak üzere 3 farklı ara yüzden oluşuyor. Öğrenciler için geliştirilen ara yüzde Öğrenci Bilgileri, Mesajlar, Belge Talepleri, Duyuru ve Etkinlikler, Akademik Takvim, Ders Programı, Danışman Bilgileri, Ders Devam Durumu, Ders Kayıt Yenileme, Notlar ve Transkript fonksiyonları gibi, öğrencilerin hayatını kolaylaştıracak, işlemlerini hızlandıracak hizmetler sunuluyor. Akademik çalışanlar için geliştirilen ara yüzde Bilgiler, Mesajlar, Verdiği Dersler, Ders Kayıt Onay, Not Girişi ve Danışman Olunan Öğrenciler fonksiyonları bulunurken, idari çalışanlara Belge Talepleri ve Kayıt Yenileme Raporu hizmetleri mobil ortamda, hızlı bir şekilde sunuluyor.

Uygulama ile ilgili bilgi veren Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu “Trakya Üniversitesi olarak bilgiye erişim konusunda teknolojinin tüm imkânlarından faydalanıyoruz. Artık günümüzde akıllı cep telefonları sayesinde, zaman ve mekândan bağımsız olarak, bilgiye mobil bir şekilde ulaşabilmek oldukça önemli. Biz de öğrencilerimiz başta olmak üzere akademisyenlerimiz ve idari çalışanlarımızın, birçok işlemini, interaktif bir şekilde, bulundukları her yerden, diledikleri zaman gerçekleştirmesine olanak tanıyan bu uygulamayı hizmete sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İlerleyen dönemlerde, temel ilkesi ‘yaşama değer katmak' ve ‘tüm paydaşlarımız için hayatı kolaylaştırmak' olan yeni projelerimizle, teknoloji odaklı çalışmalarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz” dedi.

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Mobil Uygulaması, Android ve İOS işletim sistemine sahip tüm telefonlarda kullanılabiliyor. Uygulama, Google Play Store ve Apple Store üzerinden, “Trakya Üniversitesi Bilgi Sistemi” anahtar kelimeleriyle aratılarak, ücretsiz bir şekilde indirilebiliyor.