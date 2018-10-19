Trakya Üniversitesi öğrencilerine oryantasyon programı

Tanışma ve bilgilendirme toplantısı, Trakya Üniversitesi Uzunköprü Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Binası dersliğinde geniş bir katılımla gerçekleştirildi.

Öğretim üyeleri, yeni gelen öğrencilerin danışman öğretim üyeleri ve 1. sınıf öğrencilerinin katıldığı toplantının açılış konuşmasını yapan Trakya Üniversitesi Uzunköprü Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Erdinç Ersoy, okulu tanıtan bir bilgilendirme sunumu gerçekleştirerek, yeni öğrencilerin Trakya Üniversitesi'ni tercih etmelerinden duyduğu memnuniyet ve mutluluğu belirtti ve 2018-2019 eğitim öğretim yılının tüm öğrenciler için verimli geçmesi temennisinde bulundu.

Trakya Üniversitesi tanıtım videosunun izlenmesinin ardından, yüksekokul müdür yardımcıları ve bölüm başkanları Trakya Üniversitesi Lisans Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliği, fakülte-bölüm web sayfaları ve iletişim yöntemleriyle Uzunköprü Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu'nda uygulanan danışmanlık sistemi, sınav sistemi ve akademik takvim hakkında bilgi vererek öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Oryantasyon programı kapsamında öğrencilere, danışman öğretim üyeleri eşliğinde Selimiye Cami, Trakya Üniversitesi Sultan 2. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi, Karaağaç Yerleşkesi, Lozan Anıtı ve Balkan Yerleşkesi'ne gezi düzenlenerek, Edirne'nin tarihi mirası, günlük yaşamı ve üniversite hakkında bilgi verildi.