Trakya Üniversitesi öğretim görevlilerinden “Cumhuriyet Bayramı” konferans dizisi

Trakya Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü öğretim görevlileri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte hayata geçirilen “Cumhuriyet Bayramı” programı kapsamında Edirne'nin liselerinde bir dizi konferans verdi.

Bu kapsamda Öğr. Gör. Tarık Sarıoğlu 80. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nde “Milli Egemenlik”, Öğr. Gör. Esra Tezcan Şenel Edirne Sosyal Bilimler Lisesi'nde “Demokrasi”, Öğr. Gör. Hasan Ali Cengiz ise Edirne Lisesi'nde “Cumhuriyet” konulu konferanslar verdi.

Öğr. Gör. Tarık Sarıoğlu, 80. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi'ndeki “Milli Egemenlik” konulu konferansına, “Cumhuriyet” kelimesinin köken ve anlamını açıklayarak başladı ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşunda etkili olan olay ve gelişmelere dair bilgiler verdi. Sarıoğlu konuşmasında, “Milli egemenlik, siyasi otoritelere karşı halkın yönetimde söz sahibi olması ve özgürlükçü anayasal sistemlerin tesis edilmesi, milli bağımsızlık ise artık imparatorluklar döneminin bittiği ve milli devletler kurulması yönündeki arayışların sembolü olmuştur” dedi.

Konferansında Mustafa Kemal Atatürk'ün 1926 yılında söylediği “Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır, fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır” ve “Türk milleti emniyet ve saadetinin kefili olan prensiplerle medeniyet yolunda, tereddütsüz yürümeye devam edecektir” sözleriyle, kendisinden sonra da millet egemenliğinin medeniyet ve çağdaşlaşma yolunda her zaman yaşayacağının üstüne bastığını belirtti.

Edirne Sosyal Bilimler Lisesi'nde bir konferans veren Öğr. Gör. Esra Tezcan Şenel de “Demokrasi” kelimesinin köken ve anlamını açıklayarak başladığı “Demokrasi” konulu konuşmasında, “Demokrasi farklılıkların birlikte yaşama şeklidir. Çoğulculuk nicelikten çok farklılıktan kaynaklanır. Bu nedenle çok fazla sayıda siyasal partinin varlığı gerçek demokrasi manasına gelmeyebilir. Demokrasinin gayesi, farklılıkları yok etmek değil, uzlaştırmaktır. Karşıtlar birbirini tamamlamalıdır, yok etmemelidir. Demokrasi uzlaşmasız olmaz. Demokrasi çağdaş yaşamın vazgeçilmez bir koşulu olarak, sadece bir araç değil amaç olarak benimsenmelidir. Bunu başaran toplumlarda demokrasi köklenir ve güçlenir” ifadelerine yer verdi.

Öğr. Gör. Hasan Ali Cengiz ise Edirne Lisesi'ndeki “Cumhuriyet” konulu konuşmasında; “Cumhuriyet'in kazanımlarını, anlam ve önemini kavrayabilmenin yolu Cumhuriyet'e giden dönemdeki şartları bilmekten geçmektedir” diyerek Cumhuriyet'in ilanına kadar yaşanan savaş ve zaferlere dair açıklamalarda bulundu. Cengiz konuşmasında ayrıca, “Türkiye Cumhuriyetini kurup bizlere armağan eden Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve Cumhuriyetimizi korumak için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi saygıyla anıyor; Allah'tan rahmet diliyorum” ifadelerine yer verdi.

Trakya Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü öğretim görevlilerinin “Cumhuriyet Bayramı” programı kapsamında farklı okullarda, farklı konularda verdikleri konferanslar yoğun bir katılım ve ilgiyle takip edildi.