Trakya Üniversitesi öğretim üyelerinin kitabı yayımlandı

Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Hikmet Asutay ve Dr. Öğr. Üyesi Demirali Yaşar Ergin'in editörlüğünü üstlendiği "Balkan Eğitim Araştırmaları/Balkan Educational Studies" adlı kitap yayımlandı.

Kitabın isminin, Trakya Üniversitesi ve Edirne'den başlayan bir yolculuğun ilk durağını anımsatmak üzere konulduğunu ve Balkanlar'dan dünyaya açılan düşünce şeklini ifade ettiğini belirten Prof. Dr. Hikmet Asutay, "Bu düşüncemize yerli katkı ise Kars'tan Edirne'ye pek çok akademisyen tarafından yapıldı. ‘Balkan Eğitim Araştırmaları' adı ayrıca Balkan ülkelerinde eğitim alanında çalışan tüm meslektaşlarımıza atfedildi. Çünkü 20 yıla yakın bir zamandır giderek artan akademik, kültürel ve eğitim-öğretim etkinliklerimizin pek çoğunu paylaşıyor ve birlikte gerçekleştiriyoruz. Böylelikle Balkanlar'dan, evrensel ve insancıl anlamda tüm dünyaya eğitim, öğretim, yazın, kültür gibi alanlarda, birlikte, yan yana, çorbada tuz misali katkılar sunduğumuzu düşünüyor ve gelişerek devam etmesini arzuluyoruz. Kitabımızı hazırlarken 2017 yılında olduğu gibi 2018 yılında da eğitim bilimleri başta olmak üzere, dil eğitimi, yazın eğitimi, fen eğitimi gibi çeşitli alan eğitimi konularını içeren çalışmaları, bilim ve hakem kurulumuz seçti. Yazı seçiminde de başlıca ölçüt, araştırma veya inceleme konusunun, araştırma nesnesi ile eğitim ya da eğitimle olan ilişkisine değinmesiydi. Uluslararası bilimsel araştırma kitabı olarak hazırlanan bu derlemedeki bölümlerin neredeyse tamamı 2018 yılı içinde yeni birer çalışma olarak hazırlandı. Okurlara son derece yararlı katkılarının olacağını umuyoruz" dedi.