Trakya Üniversitesi öğretim üyesinden Bükreş'te özel performans

Cumhuriyet'in 95. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde, Türkiye Cumhuriyeti Bükreş Büyükelçisi Koray Ertaş tarafından düzenlenen resepsiyonda, Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Dr. Öğr. Üyesi Musa Eren İşkodralı; Doç. Sevil Ulucan Weinstein, Doç. Şenol Aydın, Doç. Beste Tıknaz Modiri ve Öğr. Gör. Laçin Modiri ile birlikte sahne aldı.

Bükreş'in en saygın konser salonlarından biri olan Athenaeum'da gerçekleştirilen konsere, Romanya Sağlık Bakanı Sorina Pintea, Hükümet Genel Sekreteri Toni Grebla ve Başbakan Yardımcılığı Devlet Sekreteri Tudor Buzata katıldı.

Dinleyiciler tarafından tam not olan konserde, Cumhuriyet bestecilerinden seçme eserler icra edildi.