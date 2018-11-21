Trakya Üniversitesi öğretim üyesinden TANAP projesi

Trakya Üniversitesi öğretim üyesi Aysun Atagan Çetin'in Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'ne (TANAP) sunulan “Taşrada Okulum TANAP Benim Dostum” isimli 182 bin 769 TL bütçeli projesi kabul edildi.

Trakya Üniversitesi Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Dr. Öğretim Üyesi Aysun Atagan Çetin tarafından, Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları Projeleri kapsamında hazırlanarak, 23 Ağustos 2017 tarihinde Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'ne (TANAP) sunulan “Taşrada Okulum TANAP Benim Dostum” isimli 182 bin 769 TL bütçeli projesi TANAP tarafından kabul edildi.

TANAP tarafından proje yürütücüleri için gerçekleştirilen proje eğitim programına proje yürütücüsü Dr. Öğr. Üyesi Aysun Atagan Çetin'in adına Dr. Öğr. Üyesi Olgun Irmak Çetin katıldı ve eğitimin ardından proje sözleşmesi imzalandı.

Projeyle, binası ve sınıfları hayırseverler tarafından temin edilerek düzenlenen Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokuluna, ihtiyaçlar dahilinde bir bilgisayar laboratuvarı, projeksiyon cihazları ve çeşitli teknik ekipmanların kazandırılması amaçlanıyor.

Proje sonucunda hazırlanacak bilgisayar laboratuvarında öğrencilerin yanı sıra Keşan'da ikamet eden 20 ev hanımına yüksekokul öğretim üyeleri tarafından bilgisayar kullanımı eğitimi verilmesi planlanıyor. Sosyal faydayı ön planda tutulan proje kapsamında kursiyerlere bilgisayar işletmenliği sertifikası verilmesi hedefleniyor. 6 ay içerisinde sonuçlandırılması planlanan projenin uygulama aşaması halen devam ediyor.