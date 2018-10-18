Trakya Üniversitesi Şehit Ressam Hasan Rıza Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu, yeni öğrencilerini ağırladı

“Üniversite Yaşamına Uyum Programı” olarak da bilinen tanışma ve bilgilendirme toplantısı, Trakya Üniversitesi Şehit Ressam Hasan Rıza Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu binası derslik salonunda geniş bir katılımla gerçekleştirildi.

Öğretim üyeleri, yeni gelen öğrencilerin danışman öğretim üyeleri ve 1. sınıf öğrencilerinin katıldığı toplantının açılış konuşmasını yapan Trakya Üniversitesi Şehit Ressam Hasan Rıza Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Semiha Kartal, üniversite, meslek yüksekokulu, bölümler ile idari ve akademik çalışanlar hakkında bilgilendirme yaptıktan sonra, öğrencilere her konuda destek olmaya hazır olduklarını belirterek, 2018-2019 eğitim-öğretim yılının başarılı geçmesi temennisinde bulundu.

Trakya Üniversitesi tanıtım videosunun izlenmesinin ardından Şehit Ressam Hasan Rıza Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Duygu Erkan, okulda uygulanan danışmanlık sistemi, sınav sistemi ve akademik takvim hakkında aydınlatıcı bilgiler verdi. Trakya Üniversitesinin “Engelsiz Üniversite Birimi” hakkında gerçekleştirilen tanıtım sunumuyla birlikte toplantı sona erdi. Program kapsamında ayrıca, Öğr. Gör. Nergis Çanak eşliğinde bir şehir gezisi düzenlendi.