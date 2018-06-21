Edirne’ye yıllardır hizmet veren tesisler, yenilenen yüzü, her geçen gün daha da artan hizmet kalitesi ve lezzetli, uygun fiyatlı yemek alternatifleriyle, Edirne’nin en seçkin mekanlarından biri olarak öne çıkıyor.

Dönüşümünü “bitmeyen bir yolculuk” olarak tanımlayan tesislerde, planlı adımlarla, yemek kalitesinden fiziksel olanaklara, hizmet niteliğinden menünün zenginleştirilmesine kadar birçok konuda, müşteri görüşleri de dikkate alınarak çalışmalar yürütülüyor.

Gastronomi alanındaki eğitimi ve uluslararası tecrübesiyle, tesislerdeki dönüşüm çalışmalarına ve ekibe liderlik eden Trakya Üniversitesi Arda Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. Burak İşçimen, hayata geçirilen çalışmalarla ilgili, "Edirne halkının uzun yıllardır ilgi gösterdiği, Anadolu ve Trakya’nın köklü yemek kültürünü müşterilerine sunarken, menüsünü yenilikçi bir yaklaşımla geliştiren tesislerimiz kalite çıtasını daha da yukarıya taşımaya devam ediyor. Hemşehrilerimizin tesislerimize gösterdiği ilgiye, Edirne ve Edirnelilerin layık olduğu bir hizmet anlayışıyla karşılık verebilmek en büyük dileğimiz. Bu amaçla, Nisan 2018’de, hizmet sektöründe Edirne’ye uzun yıllar emek veren profesyonellerle yola çıktık. Onların görüş ve önerilerini dinledik, tecrübelerinden yararlandık. Yeniden yapılandırdığımız tesislerimizde, lezzet ve kaliteyi daha da yukarıya taşıyarak, hizmet standartlarımızı yükselterek, estetiği ön planda tutarak misafirlerimizi etkilemeyi hedefledik" dedi.

Trakya Üniversitesi Edirne Sosyal Tesisileri Sorumlusu Oğuz Batur ise "Misafirlerimizi, Meriç Nehri’nin kenarında, ormanın tam merkezinde, keyifli bir atmosferde eşsiz bir kahvaltı ile ağırlamaya başlıyoruz. Tesislerimiz günün ilerleyen saatlerinde alakart restoran olarak hizmet veriyor. Bununla birlikte düğünlere ve çeşitli toplantılara da, üstün bir kalite anlayışıyla ev sahipliği yapıyoruz. İyi hazırlanmış menülerimiz ve profesyonel kadromuzla, unutulmaz anlara ev sahipliği yapmaya, misafirlerimize bir aile ortamının huzurunu yaşatmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Trakya Üniversitesinin “Engelsiz Üniversite” sloganıyla çeşitli çalışmalar yaptığını hatırlatan Oğuz Batur, “Engelli dostlarımızın sosyal yaşama katılması bizim için çok önemli. Bu doğrultuda tüm misafirlerimize engelsiz bir tesis vaat etmenin mutluluğunu da yaşıyoruz. Tesislerimizin otopark alanında, özel park alanlarının yanı sıra, ihtiyaç halinde yardım istenebilecek butonlar bulunuyor. Fiziki yapının daha da geliştirilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bahçede, çocuk parkında, girişlerde, yürüme yollarında akılcı çözümlerle yeniliklerimiz devam ediyor. Kendisine mükemmeli ve yeniliği hedef alan tesislerimizde, her gün daha da iyi bir hizmet sunabilmek için, ekip olarak var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.