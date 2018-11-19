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Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde “Cengiz Öz” odası

O dönemdeki adıyla Edirne Tıp Fakültesi’nin ilk yönetim kurulu üyesi Hatice Öz, “Oda Donat, Sevdiklerinin Adını Yaşat” projesi kapsamında, Trakya Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Hematoloji Servisi’nde Cengiz Öz adına bir oda donattı.

O dönemdeki adıyla Edirne Tıp Fakültesi'nin ilk yönetim kurulu üyesi Hatice Öz, “Oda Donat, Sevdiklerinin Adını Yaşat” projesi kapsamında, Trakya Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Hematoloji Servisi'nde Cengiz Öz adına bir oda donattı.


Odanın açılış törenine, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Muzaffer Demir, Tıp Fakültesi Başhekimi Prof. Dr. Abdullah Taş, Hastane Müdürü Nevzat Üstün ve hekimler katıldı.


Törende Hatice Öz'e teşekkür belgesi takdim edilirken, Prof. Dr. A. Özden Vural adına yapılan derslik gezilerek, bağış gelirlerinin sağladığı katkıların öneminden söz edildi.

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