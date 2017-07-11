Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yenileme çalışmaları

Kalkınma Bakanlığının destekleri ile gerçekleştirilen projede Göğüs Hastalıkları, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Hematoloji, Cildiye, Radyasyon Onkolojisi, Üremeye Yardımcı Ünite, Beyin Cerrahisi, Endokrin, Enfeksiyon Hastalıkları, Nöroloji, göğüs Cerrahisi ve Romatoloji hasta yataklı servisleri ile öğretim üyelerinin odaları tadilattan geçiriliyor.

Tadilat kapsamında tavanların, zeminlerin ve oda kapılarının değiştirildiği, vitrifiyelerin yenilendiği ve tüm odalara merkezi klima sistemi konulduğu bildirildi.

Trakya Üniversitesi yönetiminden konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Gerçekleştirilen bu tadilatların yanı sıra hastanemiz çamaşırhanesi ve mutfağında da yenileme çalışmaları yapılmaktadır. Tüm çamaşır yıkama, kurutma ve ütü makinelerinin yanı sıra mutfak ekipmanları da yenilenmektedir" denildi.