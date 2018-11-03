Trakya Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu'nda oryantasyon

Trakya Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu'nda, 2018-2019 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte, okula yeni kayıt yaptırarak eğitime başlayan öğrencilerin uyumunu kolaylaştırmak amacıyla kapsamlı bir oryantasyon programı düzenledi. Trakya Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu bahçesinde başlayan programa öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Öğretim üyeleri ve yeni gelen öğrencilerin buluştuğu programa Trakya Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Sevinç Sakarya Maden, Müdür Yardımcıları Öğr. Gör. Nilüfer Epçeli ve Öğr. Gör. Bülent Karaşinik'in yanı sıra bölüm başkanları, birim başkanları ve danışman öğretim elemanları katıldı. Toplantıda öğrencilere okulun işleyişi, kurumsal ve fiziki yapısı, eğitim-öğretim ve sosyal olanakları, sınav sistemi, derslere devam, danışmanlık uygulaması, web sayfası ve iletişim yöntemleri gibi konularda bilgi verildi, yüksekokulun akademik ve idari çalışanları katılımcılara tanıtıldı.

Soru-cevap ve görüş alışverişiyle son bulan program çerçevesinde öğrenciler için, danışman öğretim elemanları eşliğinde Trakya Üniversitesi Karaağaç Yerleşkesi, Lozan Anıtı ve Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi'ni içeren bir tarih ve kültür gezisi düzenlendi.